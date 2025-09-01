Jharkhand: चांदी के जेवर चोरी करने के शक में महिला को पीटा, जूते की माला पहनाकर घुमाया... मामला दर्ज

झारखंड के गिरिडीह के डुमरी में पहले एक महिला पर चांदी के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया गया और फिर महिला को बंधक बनाया गया. बंधक बनाने के बाद घंटों तक पिटाई की गई. इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके बाल काटे गए, फिर अर्द्धनग्न किया गया. इसी अर्द्धनग्न अवस्था में महिला को जूते - चप्पल की माला पहनाई गई. इसके बाद उसे पूरे गांव में घुमाया गया. यहां पर भी लोगों का मन नहीं भरा तो महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया. मामला डुमरी थाना इलाका के अंतर्गत जामताड़ा पंचायत के एक गांव से संबंधित है. इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से बचाते हुए उसका इलाज करवाया.

दरअसल, उक्त गांव के एक घर में चोरी की बात सामने आने पर वहीं की महिलाओं ने गांव की ही एक महिला को पकड़ लिया और फिर बंधक बना लिया. इसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया. इस बीच स्थानीय मुखिया ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रणित पटेल दल बल के साथ पहुंचे और पीड़िता का बचाव करते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया.

इस मामले में पुलिस ने महिला से आवेदन लिया और 9 लोगों को नामजद करते हुए गांव की कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाना लाया गया. पीड़िता के साथ अमानवीय हरकत करने वाले आरोपियों से पूछताछ की गई. दूसरी तरफ उस वीडियो को जब्त करते हुए आरोपियों की पहचान शुरू की गई. जिन आरोपी महिलाओं को थाना लाया गया था उनमें से दो महिला वीडियो में दिखी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

डुमरी के थाना प्रभारी प्रणित पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना इलाके के एक गांव की महिला के साथ अमानवीय हरकत करने की जानकारी मिलते ही पहले पीड़िता को भीड़ के चंगुल से बचाया गया. इस मामले में पीड़िता के आवेदन पर 9 लोगों को नामजद किया गया. वायरल वीडियो से दो आरोपियों की पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया हैं. अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई हैं. (रिपोर्ट - अमर)