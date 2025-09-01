विज्ञापन
विशेष लिंक

Jharkhand: चांदी के जेवर चोरी करने के शक में महिला को पीटा, जूते की माला पहनाकर घुमाया... मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने महिला से आवेदन लिया और 9 लोगों को नामजद करते हुए गांव की कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाना लाया गया. पीड़िता के साथ अमानवीय हरकत करने वाले आरोपियों से पूछताछ की गई.

Read Time: 2 mins
Share
Jharkhand: चांदी के जेवर चोरी करने के शक में महिला को पीटा, जूते की माला पहनाकर घुमाया... मामला दर्ज
  • गिरिडीह के डुमरीके जामताड़ा पंचायत के एक गांव में महिला को चोरी के आरोप में बंधक बनाकर अमानवीय यातना दी गई
  • महिला की पिटाई के बाद उसके बाल काटे गए, उसे अर्धनग्न कर जूते-चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया
  • घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिससे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को भीड़ से बचाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गिरिडीह:

झारखंड के गिरिडीह के डुमरी में पहले एक महिला पर चांदी के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया गया और फिर महिला को बंधक बनाया गया. बंधक बनाने के बाद घंटों तक पिटाई की गई. इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके बाल काटे गए, फिर अर्द्धनग्न किया गया. इसी अर्द्धनग्न अवस्था में महिला को जूते - चप्पल की माला पहनाई गई. इसके बाद उसे पूरे गांव में घुमाया गया. यहां पर भी लोगों का मन नहीं भरा तो महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया. मामला डुमरी थाना इलाका के अंतर्गत जामताड़ा पंचायत के एक गांव से संबंधित है. इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से बचाते हुए उसका इलाज करवाया. 

दरअसल, उक्त गांव के एक घर में चोरी की बात सामने आने पर वहीं की महिलाओं ने गांव की ही एक महिला को पकड़ लिया और फिर बंधक बना लिया. इसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया. इस बीच स्थानीय मुखिया ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रणित पटेल दल बल के साथ पहुंचे और पीड़िता का बचाव करते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया.

इस मामले में पुलिस ने महिला से आवेदन लिया और 9 लोगों को नामजद करते हुए गांव की कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाना लाया गया. पीड़िता के साथ अमानवीय हरकत करने वाले आरोपियों से पूछताछ की गई. दूसरी तरफ उस वीडियो को जब्त करते हुए आरोपियों की पहचान शुरू की गई. जिन आरोपी महिलाओं को थाना लाया गया था उनमें से दो महिला वीडियो में दिखी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 

डुमरी के थाना प्रभारी प्रणित पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना इलाके के एक गांव की महिला के साथ अमानवीय हरकत करने की जानकारी मिलते ही पहले पीड़िता को भीड़ के चंगुल से बचाया गया. इस मामले में पीड़िता के आवेदन पर 9 लोगों को नामजद किया गया. वायरल वीडियो से दो आरोपियों की पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया हैं. अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई हैं. (रिपोर्ट - अमर)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Giridih Woman Hostage Case, Silver Jewelry Theft Accusation, Woman Tortured Giridih Village, Inhuman Treatment Woman Jharkhand, Woman Hair Cut Forced
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com