JSSC Vacancy: झारखंड में सहायक जेलर और कक्षपाल बनने का मौका, आवेदन इस दिन से शुरू

JSSC Recruitment 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक कारापाल और कक्षपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती में कुल 42 सहायक कारापाल और 1733 कक्षपाल पदों पर नियुक्तियां होंगी. जानिए आवेदन से लेकर एग्जाम तक की हर जानकारी

Read Time: 2 mins
JSSC Vacancy: झारखंड में सहायक जेलर और कक्षपाल बनने का मौका, आवेदन इस दिन से शुरू
नई दिल्ली:

JSSC Recruitment 2025: अगर आप पुलिस या जेल विभाग में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका आया है.  झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सहायक कारापाल और कक्षपाल पदों की भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस साल राज्य में कुल 42 सहायक कारापाल (Assistant Jailor) और 1733 कक्षपाल पदों पर भर्ती होगी. आवेदन की शुरुआत 7 नवंबर 2025 से होगी और आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2025 है. इसके बाद 11 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आवेदन में करेक्शन करने का मौका मिलेगा.

सहायक कारापाल भर्ती 2025 डिटेल्स

कुल पद- 42
वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-5, ₹29,200-₹92,300
सेलेक्शन प्रोसेस- लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री

लंबाई और चेस्ट

पुरुष उम्मीदवार- जनरल, EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लंबाई कम से कम 160 सेमी, सीना फुलाकर 81 सेमी, SC और ST के लिए लंबाई कम से कम 155 सेमी, सीना फुलाकर 79 सेमी
महिला उम्मीदवार- लंबाई कम से कम 148 सेमी

फिजिकल टेस्ट

पुरुष- 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी
महिला- 1600 मीटर दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी

लिखित परीक्षा कैसे होगी

रिटेन एग्जाम दो फेज में होगा. पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस. 50,000 से कम सफल कैंडिडेट्स के लिए मुख्य परीक्षा यानी मेंस हो सकती है. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं. सही उत्तर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा.

प्रीलिम्स पेपर में कितने प्रश्न आएंगे

सामान्य अध्ययन-30 प्रश्न
झारखंड राज्य से संबंधित नॉलेज- 60 प्रश्न
सामान्य गणित- 10 प्रश्न
सामान्य विज्ञान- 10 प्रश्न
मानसिक क्षमता से जुड़े- 10 प्रश्न

झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 डिटेल्स

कुल पद- 1733
आवेदन लिंक- jssc.jharkhand.gov.in
आवेदन की तारीखें- 7 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर 2025
फीस और दस्तावेज अपलोड की अंतिम तारीख- 10 दिसंबर 2025
आवेदन में सुधार- 11-13 दिसंबर 2025

सेलेक्शन प्रोसेस

फिजिकल टेस्ट
लिखित परीक्षा
मेडिकल टेस्ट

JSSC Recruitment, Jssc Recruitment Exams, JSSC Recruitment News, Govt Job, Sarkari Naukri
