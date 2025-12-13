झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां पर एक 50 वर्षीय अधेड़ आदमी ने सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. खून से लथपथ बेटी को उसके माता-पिता अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में

बच्‍ची कहती थी आरोपी को अंकल

पुलिस ने बताया कि यह वारदात पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ ब्लॉक के जुनबनी पंचायत में हुई. जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे पीड़िता अंकल कहती थी. इस बारे में जानकारी देते हुए धालभूमगढ़ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज धीरज मिश्रा ने बताया कि 50 साल के आदमी को जुनबनी पंचायत के पड़ोस में सात साल की बच्ची से बलात्‍कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 64(2)(f) और 65(2) और पॉक्सो एक्ट, 2012 के सेक्शन 6 के तहत FIR दर्ज की गई है.

फुसलाकर पास की झाड़ी में ले गया

पीड़ित बच्‍चों के परिजनों ने पुलिस को बताया कि यह वारदात उस वक्त हुई, जब पीड़िता 7 बजे के करीब जुनबानी पंचायत में अपने घर के पीछे बैठकर आग ताप रही थी. इसी दौरान आरोपी, जिसे वह अंकल कहती है, उसे फुसलाकर पास की झाड़ी में ले गया और उसके साथ घिनौने काम को अंजाम दिया. इस दौरान उसके जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी बाहर आईं और उन्होंने आरोपी को वहां से भागते हुए देखा. जब वह अपनी पोती के पास पहुंचीं, तो देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा था.

खून से लथपथ बेटी को अस्‍पताल लेकर पहुंचे माता-पिता

घटना के बारे में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद पीड़िता के माता-पिता उसे खून से लथपथ हालत में धालभूमगढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की. इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई. पीड़िता को जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच चल रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.