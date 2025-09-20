जुबीन गर्ग की मौत का मामला: असम पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ दर्ज की FIR

मशहूर बॉलीवुड सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस मामले में जुबीन गर्ग के मैनेज से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है. इस मामले में असम पुलिस ने मोरीगांव में मामला दर्ज किया गया है. असम के रॉकस्टार कहे जाने वाले जुबीन की मौत से उनके फैंस सदमे में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई लोगों ने जुबीन की मौत पर शोक जताया है. जुबीन 52 साल के थे. वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे.

पीएम मोदी ने भी जताया था दुख

जुबीन गर्ग के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, "लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं. उन्हें संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा. उनकी प्रस्तुतियां सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ॐ शांति."

स्कूबा डाइविंग के दौरान बिगड़ी थी जुबीन की तबीयत

जुबीन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में ‘स्कूबा डाइविंग' के दौरान मौत हो गई. सिंगापुर में ‘नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल' के आयोजकों बताया कि ‘स्कूबा डाइविंग' के दौरान गर्ग को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जुबीन के मामले में क्या हुआ?

जुबीन के मामले में बताया गया कि ‘स्कूबा डाइविंग' करते समय अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई. जिसके बाद उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया. साथ ही उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद, अपराह्न लगभग दो बजकर 30 मिनट पर आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. यह बात आयोजकों ने दी है.