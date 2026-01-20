विज्ञापन
पिता की खरीदी जमीन हड़पी, SDM पर मिलीभगत का आरोप, द ग्रेट खली ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगी मदद

अंतराष्ट्रीय रेसलर ग्रेट खली ने अधिकारी पर जड़े जमीन हथियाने के आरोप, बोले संविधान से ऊपर नहीं अधिकारी, पांवटा साहिब में तहसीलदार कर रहा अपनी मनमानी, जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को किया जा रहा भूमिहीन, रेसलर खली ने सरकार से की जांच की मांग.

द ग्रेट खली का आरोप
शिमला:

जाने माने अन्तराष्ट्रीय रेसलर ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा ने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदार पर जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. खली के पिता ने पांवटा साहिब के सूरतपुर गांव में 12 साल पहले महिला से 16 बीघा जमीन खरीदी थी जिसके दस्तावेज भी खली के पास है लेकिन तहसीलदार ने जमीन को किसी और व्यक्ति का बताकर खली के दस्तावेज को गलत करार दिया है. ऐसे में अब ग्रेट खली ने तहसीलदार और SDM पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए सरकार से मामले की जांच की मांग की है.

शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खली ने आरोप लगाया कि पांवटा साहिब का तहसीलदार ऋषभ लोगों को भूमिहीन कर रहे हैं और लगभग 100 लोग पीड़ित है जिनकी भूमि को किसी और के नाम कर दिया गया है जबकि कई वर्षों से लोग इस जमीन पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं. खली ने कहा कि उनके पास इसके दस्तावेज भी है लेकिन उन्हें तहसीलदार एक्स पार्टी या उनकी जमीन कहीं और बताकर बेदखल कर रहे हैं.

इसमें SDM की भी मिलीभगत है. अधिकारी खुद को संविधान से भी ऊपर समझ रहा है और तहसीलदार ने कुछ ही समय करोड़ों की संपत्ति बना ली है जो जांच का विषय है, खली ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का समय मांगा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

