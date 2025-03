ईद के मौके पर आखिर क्यों की गई बैरिकेडिंग... अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने का आरोप लगाया है. अखिलेश ने कहा कि ईदगाह परिसर में पुलिस ने भारी बैरिकेंडिंग की है, यह मुस्लिमों को रोकने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें करीब आधे घंटे तक अंदर नहीं जाने दिया. जब पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने इस बाबत पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था.

अखिलेश ने कहा कि ईद का त्योहार पर हम सब खुशी से मनाते हैं. एक दूसरे से गले मिलकर, सेवइयां खाई जाती है. यह भाईचारे का त्योहार है. यह देश की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के अलग अलग रास्ते पर चलने वाले लोग एक मिलकर रहते हैं. दुनिया में इतना खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहां इतने धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं.हम एक दूसरे की परेशानियों में मदद करते हैं. हम सब मिलकर रहेंगे तो देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा.

VIDEO | UP: Addressing a press conference in Lucknow, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) says, “Why there is so much bariccadding on the occasion of Eid. Police stopped me, and when I asked them why they were stopping me then they did not have any answer.… pic.twitter.com/VQPXtMH3EH