दोहरी जुबान है, किससे बात करें... एमजे अकबर ने क्यों कहा- पाकिस्तान से बातचीत धोखे से ज्यादा कुछ नहीं

'ऑपरेशन सिंदूर' और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में दुनिया को अवगत कराने के लिए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेनमार्क पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया. इस डेलिगेशन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने डेनमार्क (MJ Akbar In Denmark) के कोपेनहेगन में पाकिस्तान को दोहरे चेहरे वाला देश बताया. प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए एमजे अकबर ने पाकिस्तान की दोहरी जुबान को लेकर भी उस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पाक की शहबाज शरीफ सरकार दोहरी जुबान वाली है. बातचीत के लिए उनका दृष्टिकोण भी धोखे के अलावा और कुछ नहीं है. पीएम मोदी ने उनको दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है. इसीलिए उनके धोखे में न आएं.

ये भी पढ़ें-शशि थरूर की दो टूक के बाद कोलंबिया ने बदला रुख, पाक को लेकर दिया बयान लिया वापस, पढ़ें और क्या कुछ कहा था

#WATCH | Copenhagen, Denmark | Former Union Minister MJ Akbar says, "Even well-meaning friends will ask you, why don't you talk to Pakistan? Tell them Pakistan has a government with a double face, which face do we talk to? Pakistan has a government with a forked tongue; whose… pic.twitter.com/VJZ7rcvBK4