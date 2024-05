अजीत डोभाल ने इजरायल की क्यों की तारीफ? भारत को लेकर भी किया बड़ा ऐलान  

NSA Ajit Doval : जासूसों की दुनिया में अजीत डोभाल का नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है. 2014 के बाद से दुनिया भर के सैन्य दिग्गज और नेता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी उनके काम का लोहा मानने लगे. यही कारण है कि उनकी बात को भारत के दुश्मन भी उतने ही ध्यान से सुनते हैं, जितने दोस्त. हाल ही में एक कार्यक्रम में अजीत डोवाल ने इजरायल की जमकर तारीफ की. इसके साथ ही भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया.

इजरायल पर यह कहा

अजीत डोभाल ने कहा, "इजरायल पर ईरान से हाल ही में मिसाइल अटैक हुआ. 1500 मिसाइलों में 99 प्रतिशत को इजरायल ने बर्बाद कर दिया..2-3 ने ही टारगेट हिट किया...यही तकनीक की ताकत है. इजरायल ने अपने बचाव के लिए एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टेम आदि बनाए हैं. उन्होंने अपने तकनीक को लेकर ठोस प्लान किया है. यही कारण है कि इतने बड़े हमलों से भी वह निपट लेते हैं."

#WATCH | NSA Ajit Doval attends 21st BSF Investiture Ceremony and delivers Rustamji Memorial Lecture in Delhi



"...2-3 days ago, there was a series of missile attacks on Israel from Iran. Out of 1500 missiles, 99% missiles were stopped. It is only 2-3 that could hit. That is the… pic.twitter.com/SaxN7RLMWr