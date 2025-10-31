अब चंडीगढ़ में शीशमहल का आरोप, भिड़ गए बीजेपी-AAP और मालीवाल

बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर अब चंडीगढ़ में 'शीशमहल' का आरोप लगाया है. बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करके ये आरोप लगाया, जिसे आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताते हुए सबूत देने की मांग की है और कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन तो बीजेपी के कंट्रोल में है. उधर स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है.

2 एकड़ की कोठी को लेकर BJP के आरोप

बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया, "दिल्ली का शीशमहल खाली होने के बाद पंजाब के Super CM अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है... चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है."

‼️ Big Breaking - आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने तैयार करवाया एक और भव्य शीशमहल



दिल्ली का शीश महल ख़ाली होने के बाद पंजाब के Super CM अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है 😳



चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में CM कोटे की 2 Acre की आलीशान 7… pic.twitter.com/d3V4W23yRw — BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 31, 2025

आम आदमी पार्टी ने किया तीखा पलटवार

आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए बीजेपी के दावे को फर्जी बताया है और कहा है कि बौखलाई हुई बीजेपी सीएम के कैंप ऑफिस की तस्वीर साझा करके कुछ भी फर्जी दावा कर रही है. आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक्स हैंडल से पोस्ट में आरोप लगाया गया, "जब से प्रधानमंत्री की फर्जी यमुना की कहानी पकड़ी गयी है, बीजेपी बौखला सी गयी है... और बौखलाहट में बीजेपी आजकल सबकुछ फर्ज़ी कर रही है. फर्ज़ी यमुना, फ़र्ज़ी प्रदूषण के आंकडे़, फर्जी बारिश के दावे, और अब फ़र्ज़ी 7 स्टार दावा."

जब से प्रधानमंत्री की फर्जी यमुना की कहानी पकड़ी गयी है बीजेपी बौखला सी गयी है।



और बौखलाहट में बीजेपी आजकल सबकुछ फ़र्ज़ी कर रही है। फ़र्ज़ी यमुना, फ़र्ज़ी प्रदूषण के आंकडे, फर्जी बारिश के दावे, और अब फ़र्ज़ी 7 स्टार दावा।



बीजेपी का फ़र्ज़ी दावा है कि चंडीगढ़ में 7 स्टार घर… https://t.co/ZlGsIYwtNr — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 31, 2025

आप ने कहा कि बीजेपी चंडीगढ़ में 7 स्टार घर बनवाने का फर्जी दावा कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी के पास है. वही कुछ बनवा सकते हैं कोई और नहीं. आगे कहा कि अगर केजरीवाल को वाकई कोई घर अलॉट हुआ है तो उसका अलाटमेंट लेटर दिखाएं?

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, "चंडीगढ़ में बीजेपी प्रशासन है, तो सवाल ये है कि नक़्शा किसने पास किया? बिजली कनेक्शन किसने दिया? पानी कनेक्शन किसने दिया? पुलिस ने बनने कैसे दिया? ...और तुड़वा कब रहे हो?"

बीजेपी ने क्या आरोप लगाए?

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के कोटे के तहत ‘7 स्टार सुविधाओं वाला शीश महल' मुहैया कराया जा रहा है, जबकि वह न तो निर्वाचित विधायक हैं और न ही राज्य सरकार का हिस्सा हैं. पूनावाला ने दिल्ली में चुनाव हारने वाले आप नेताओं को पंजाब के विभिन्न बोर्ड और आयोगों में ‘पदस्थ' करने का भी आरोप लगाया.

मालीवाल ने भी साधा निशाना

उधर राज्यसभा सांसद और सोशल एक्टिविस्ट स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, "दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है."

दिल्ली का शीश महल ख़ाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है।



चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में CM कोटे की 2 Acre की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है।



कल अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में… pic.twitter.com/Vy1MfMGkt1 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) October 31, 2025

मालीवाल ने आगे दावा किया कि केजरीवाल अब सरकारी हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "वे अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया... पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है."