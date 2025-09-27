पेपर चोरपुर का राजा... रामलीला के मंच से जब उठा पेपर लीक का मामला, देखिए फिर क्या हुआ

नवरात्रा के इस खास मौके पर पूरे देश में इन दिनों रामलीला की धूम है. रामलीला को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है. इन दिनों ऐसी एक रामलीला चर्चाओं में बनी हुई है. हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की. इस रामलीला के चर्चाओं में आने की वजह बेहद खास है. दरअसल, इस रामलीला के दौरान पेपर लीक का मामला उठाया गया है. रामलीला के मंच से पेपर लीक का मामला उठाया जाना अपने आप में खास है.

पेपर लीक की बात उठाए जाने का मामला रामलीला अल्मोड़ा के द्वाराहाट का है. अब इस रामलीला का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रामलीला के मंच से “पेपर चोरपुर का राजा” हाकम सिंह का किरदार दर्शकों को पेपर लीक के खिलाफ सचेत करता दिख रहा है.

इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंच से हाकम सिंह का किरदार करने वाला शख्स मंच से मंत्री से लेकर संत्री तक को पेपर लीक के मामले में शामिल होने और पांच-पांच लाख रुपये में पेपर बिकने की बात कर रहा है.

