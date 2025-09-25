विज्ञापन

टीवी के दुर्योधन बने अयोध्या की रामलीला के परशुराम, बोले- रामलला की धरती पर आकर धन्य हो गया

नवरात्रि से देश के कोने-कोने में राम लीला शुरू हो जाती है. अयोध्या में हो रही राम लीला में पुनीत इस्सर परशुराम का किरदार निभा रहे हैं.

रामलीला में पुनीत इस्सर का नया अवतार
नई दिल्ली:

नवरात्रि का त्योहार आते ही देशभर में रामलीला का रंग चढ़ जाता है. हर साल लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जब रामलीला मंचन होता है और बड़े-बड़े सितारे अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. ऐसे ही एक अभिनेता अयोध्या की रामलीला में एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं. हम बात कर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर पुनीत इस्सर की. लोग आज भी उन्हें उसी रोल से पहचानते हैं. लेकिन इस बार पुनीत इस्सर एक नए अवतार में नजर आए हैं. अयोध्या की रामलीला में उन्होंने निभाया है परशुराम का दमदार किरदार.

पुनीत इस्सर बने परशुराम

अयोध्या में राम लीला हो रही है जिसमें पुनीत इस्सर परशुराम का किरदार निभा रहे हैं. परशुराम का किरदार निभा रहे पुनीत ने मीडिया से इस बारे में बात की. उन्होंने कहा- बहुत ही बढ़िया लगा, मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्राप्त करवाया कि मैं रामलला की पावन धरती पर आया हूं और मुझे रामलीला में परशुराम का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला है. मैं तो बस ये समझता हूं कि सनातन धर्म की सेवा में ये मेरा छोटा सा योगदान है.

सितारों से सजी रामलीला

दिल्ली की रामलीला तो पहले से ही काफी मशहूर है, लेकिन इस बार अयोध्या की रामलीला पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. यहां परशुराम के रूप में पुनीत इस्सर को देखना दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

एक्टिंग से रियलिटी शो तक

पुनीत इस्सर का करियर बेहद शानदार रहा है. उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम करने के साथ-साथ अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक कई दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की है. इतना ही नहीं, वो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं और वहां भी दर्शकों का दिल जीत लिया था.

आज भी एक्टिव हैं पुनीत इस्सर

आज भी पुनीत इस्सर एक्टिंग की दुनिया में खूब एक्टिव हैं. वे लगातार अलग-अलग शोज और फिल्मों में नजर आते रहते हैं और अपने फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं.

