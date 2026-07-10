Live: मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी देश कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे में नालूपानी के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है. बताया जा रहा है कि यहां 1000 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं. उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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