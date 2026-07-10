Live: मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी देश कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे में नालूपानी के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है. बताया जा रहा है कि यहां 1000 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं. उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
Live Update
अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे. जहां वह 269.39 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे. सीएम 10 बजे के बाद राजधानी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे.
उत्तर प्रदेश में बारिश से कई जिलों में स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश के 49 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद समेत 13 जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला प्रशासन ने लिया है.
मानसून ने पूरे देश को किया कवर
दक्षिण पश्चिम मानसून ने 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लिया है. दिल्ली-एनसीआर में 8 जुलाई को झमाझम बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक आम तौर पर मानसून 38 दिनों तक पूरे देश में एक्टिव होता है. लेकिन इस बार 36 दिन में ही मानसून पूरे देश में एक्टिव हो चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल उत्तर भारत में अच्छी बारिश के चांस बन रहे हैं.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लैंडस्लाइड
उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले में लैंडस्लाइड हुआ है. यहां शुक्रवार की सुबह स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड हुआ है. बड़े-बड़े पत्थर गिरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल बंद हो गया है. बताया जा रहा है कि यहां 150 से ज्यादा यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं. लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है.