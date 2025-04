क्या ममता बनर्जी के बयान से भड़की मुर्शिदाबाद हिंसा? अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल

Waqf Law Protest in Bengal: वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर भाजपा TMC पर हमलावर है. इस बीच BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच पर दो पोस्ट करते हुए इस मामले में ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है. अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दो पोस्ट किए. इसमें एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वीडियो बयान है तो दूसरे में कोलकाता के मेयर और ममता सरकार के पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम का बयान है.

ममता बनर्जी का वीडियो बयान पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, "पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित और राज्य प्रायोजित है. 18 फरवरी, 2025 को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए एक खास धार्मिक समूह को सीधे तौर पर विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाया." अमित मालवीय ने लिखा- ममता बनर्जी ने बेहद गैरजिम्मेदाराना और भड़काऊ टिप्पणी में कहा, “अगर वे आंदोलन का आह्वान करते हैं, तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे?”

The communal violence in West Bengal is premeditated and state sponsored. On February 18, 2025, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, while speaking in the Legislative Assembly, directly incited a particular religious group to protest. In a highly irresponsible and… pic.twitter.com/JiG5rkcd52

भाजपा नेता ने बताया कि यह बयान सीधे तौर पर उकसावे के समान था, जिससे हिंसक विरोध को बढ़ावा मिला, जिससे आम नागरिकों को नुकसान और व्यापक व्यवधान हो सकता था. ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल में इस तरह की अशांति और विनाश फैलने लगा है.

अपने दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का एक बयान शेयर किया है. जिसमें फिरहाद हकीम मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहां से हो रहे पलायन को उचित ठहरा रहे हैं. अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानबाजी के लिए चर्चित फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर हैं.

It is nothing short of a travesty that someone like Firhad Hakim—an individual with a history of sectarian and inflammatory rhetoric—now holds the esteemed position of Mayor of Kolkata, once occupied by towering figures such as Deshbandhu Chittaranjan Das (first Indian to occupy… pic.twitter.com/ic8SdJ191k