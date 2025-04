कई बार नीतीश का नाम, वक्फ बिल की चर्चा में ललन सिंह ने कैसे बिहार के मुस्लिमों को किया सेट?

Waqf Bill Amendment: वक्फ बिल पर चर्चा से पहले NDA की सहयोगी JDU और TDP के रुख को लेकर असमंजस की स्थिति थी. लेकिन मंगलवार को बहस में एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आई. जदयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, 'ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है. ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है. वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है. उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे जो नहीं हो रहा है.

इस बिल पर चर्चा के दौरान ललन सिंह ने कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया. ललन सिंह के लगभग हर बयान में नीतीश कुमार और उनके द्वारा मुसलमानों के हित में किए गए काम की चर्चा थी. मानो ललन सिंह बिहार चुनाव से पहले राज्य के मुस्लिमों को सेट करने की कोशिश कर रहे हो.

इस दौरान नीतीश के गुणगाण के साथ-साथ ललन सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला. ललन सिंह ने कहा, कल एक अखबार में कांग्रेस नेता का बयान छपा था कि जेडीयू एक सेक्युलर पार्टी है और उसे वक्फ बिल पर देखना चाहिए. जेडीयू और नीतीश कुमार को आपसे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

#WATCH | Union Minister and JD(U) MP Rajiv Ranjan (Lalan) Singh says, "#WaqfAmendmentBill is being discussed. Since the beginning of the discussion, attempts have been made to create an atmosphere as if the Bill is anti-Muslim…But the Bill is not anti-Muslim at all...Waqf is a… pic.twitter.com/6nB7CIR43d