राजस्थान- हरियाणा बॉर्डर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कई वाहन जलाए गए, भारी पुलिस तैनात

हाजीपुर गांव में मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दो समुदाय के बीच हिंसा हो गई है. बताया जा रहा है कि विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई.

राजस्थान- हरियाणा बॉर्डर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कई वाहन जलाए गए, भारी पुलिस तैनात
  • हरियाणा-राजस्थान सीमा के नूंह के मुंडाका और हाजीपुर गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ.
  • विवाद के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी हुई जिसमें तीन लोग घायल हो गए.
  • घटना की शुरुआत एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल के पीछे खड़ी गाड़ी हटाने से हुई थी.
नई दिल्‍ली:

हरियाणा-राजस्‍थान के बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि नूंह के गांव मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव में मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दो समुदाय के बीच हिंसा हो गई है. बताया जा रहा है कि विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई. इस घटना में तीन लोगों के घायल होने की खबर है. यहां पर कुछ लोगों ने गाड़‍ियों को आग के हवाले कर दिया. 

गाड़ी पार्क करने पर बवाल 

नूंह जिले के गांव मुंडाका बॉर्डर पर मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया. इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं जिन्‍हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई थी. जानकारी मिलते ही तुरंत थाने की पुलिस पुलिस और प्रभारी मौके पर पहुंचे. नूंह पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को पूर्ण रूप से काबू किया. झगडे के बाद सड़क पर आवागमन में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी. इसे पुलिस ने संभालकर रोड को सुचारू तौर पर चालू करवाया. 

दंगा नहीं मामूल झगड़ा 

इस झगड़े में दंगे जैसी कोई घटना नहीं है. झगड़ा सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का लेकर दो युवकों के बीच में हुआ था. बाद में इसे हिंसक बनाने का प्रयास किया गया लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों के बयान लेकर फिरोजपुर झिरका पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया. साथ ही हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है. खुद जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया है. साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

तैनात हुआ अतिरिक्‍त बल 

पुलिस के अनुसार मामलें को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है. फिर भी हालात पर नूंह पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है. नूंह पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. हिंसा करने वाले और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. 

