Heartbreaking विनेश के ओलंपिक से बाहर होने की खबर पर रोया हर दिल, सोशल मीडिया पर दिखा लोगों का दर्द

ओलंपिक में इस बार भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने जो दम दिखाया उसका हर कोई फैन हो गया था. विनेश ने रात ही सेमीफाइनल जीत फाइनल में जगह बनाई थी. उनकी इस कामयाबी पर पूरा देश फक्र कर रहा था. विनेश गोल्ड जीतने से महज एक कदम दूर थी, उनका फाइनल मुकाबला भी ज्यादा दूर नहीं था. लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले ऐसी खबर आई जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया. इसी के साथ विनेश फोगाट का ओलंपिक मेडल का जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया. दरअसल सूत्रों के अनुसार फाइनल से पहले विनेश फोगाट का अधिक था, जिसके कारण उन्हें फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फोगाट को फाइनल खेलने से वंचित कर दिया गया है.

विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल से डिस्क्वालिफाई होने पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं. काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं. चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ! हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian.



Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing.



At the same time, I know that you epitomise resilience. It has always… — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2024

एक यूजर ने लिखा कि अब तक की सबसे दिल तोड़ने वाली खबर. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब गोल्ड लाना था, उस वक्त ऐसी खबर किसी का भी दिल तोड़ देगी. एक और अन्य शख्स ने लिखा कि भारत और #VineshPhogat के लिए दुखद ! आज उनका वजन अनुमत सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था, जिसके चलते उन्हें #ParisOlympics से अयोग्य घोषित कर दिया गया! दुखद

Vinesh Phogat told her mother "Gold lana hai, Gold" after Qualify for Final yesterday. 🥺



- Feel for Vinesh Phogat, This is really Heartbreaking. 💔pic.twitter.com/os5t4GvwXP — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) August 7, 2024

हरियाणा की 29 वर्ष की विनेश ने क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 - 0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रखा था. सूत्रों ने बताया कि पहलवान का वजन अनुमानित सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया. नियमों के अनुसार, फोगाट सिल्वर मेडल के लिए भी पात्र नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल विजेता ही भाग लेंगे. इसको लेकर बाद में आधिकारिक घोषणा किया जाएगा.

Vinesh Phogat disqualified from the Olympics final because she is overweight by 100 grams.



Biggest heartbreak of 2024 Olympics for India 💔 pic.twitter.com/2dEYPmqcRR — Sagar (@sagarcasm) August 7, 2024

💔 HEARTBREAKING!



In a terrible turn of events , Vinesh Phogat has been disqualified as she was reportedly just 100gm over the permissible weight limit in her category.



Terrible news for India, Looks like someone desperately did not want her to win the medal.



Speechless. pic.twitter.com/LSmP2uxxDX — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 7, 2024

मंगलवार के मुकाबलों के लिए वजन किया गया था. लेकिन नियम के अनुसार, पहलवानों को प्रतियोगिता के दिनों में अपने वजन वर्ग में ही रहना होता है. विनेश पहली बार 50 किलो ग्राम वर्ग में खेल रही हैं, इससे पहले वो 53 किलो ग्राम वर्ग में हिस्सा लेती थी. सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उसे शेष 100 ग्राम वजन कम करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया, लेकिन अभी इसके बारे में आगे जानकारी नहीं आ पाई है. बता दें कि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी.