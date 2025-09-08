उपराष्‍ट्रपति पद के लिए मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं. इस चुनाव में एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्‍मीदवार हैं तो इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है. चुनाव को लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने जीत का विश्‍वास जताया और कहा कि करीब 56 फीसदी वोट हमारे हक में आएगा. वहीं टीडीपी सांसद लवु कृष्णा ने भी उपराष्‍ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए की रणनीति को लेकर एनडीटीवी से बात की.

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा‍ कि हमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारे उम्मीदवार को कम से कम 437 सांसदों का समर्थन मिलेगा और करीब 56 फीसदी वोट हमारे हक में आएगा. साथ ही कहा कि यह हमारा अनुमान है कि विपक्ष को 323 सांसदों से ज्यादा का समर्थन नहीं मिल सकेगा. सारंगी ने बताया कि आज हमने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल में भी हिस्सा लिया.

स्‍वदेशी मेला आयोजित करने पर दिया जोर

उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में स्वदेशी मेला आयोजित करने पर विचार करना चाहिए जैसा कि बस्तर के सांसद ने किया है. साथ ही कहा कि आम लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदे, इस सोच को हमें जनता के पास ले जाना चाहिए.

उन्‍होंने बताया कि पीएम मोदी ने GST व्यवस्था में नेक्स्ट जेनरेशन के रिफॉर्म्स को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, उसे भी जनता के साथ साझा करने का सुझाव दिया है.

टीडीपी नेता को 450 वोट मिलने की उम्‍मीद

टीडीपी सांसद लवु कृष्‍णा ने एनडीटीवी से बातचीत में एनडीए की उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति का खुलासा किया. उन्‍होंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में हमें 440 से 450 वोट मिलेंगे. साथ ही बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ टीडीपी के सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है.

कृष्‍णा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कई गैर-भाजपा, गैर- कांग्रेस दलों और निर्दलीय सांसदों का हमें समर्थन मिलेगा.

उन्‍होंने कहा कि हमने तय किया है कि मंगलवार को सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू होगी और 11 बजे तक सभी टीडीपी सांसद अपना मत डालेंगे. TDP के 16 लोकसभा और दो राज्यसभा सांसद हैं.

बीआरएस का मतदान से दूर रहने का फैसला

उधर, उपराष्‍ट्रपति चुनाव से बीआरएस के सांसद अनुपस्थिति रहेंगे. बीआरएस संसदीय दल के नेता केआर सुरेश रेड्डी ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला क्यों किया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले एक महीने से तेलंगाना के किसान खाद, विशेष कर यूरिया के संकट से जूझ रहे हैं. हमने कई बार केंद्र सरकार और तेलंगाना की राज्य सरकार से इस संकट को दूर करने के लिए अपील की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ.

साथ ही उन्‍होंने कहा कि बीजेपी लीडरशिप ने तेलंगाना में कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए BRS के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस-शासित राज्य सरकार लगातार BRS के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेवजह कार्रवाई कर रही है. यही वजह है कि BRS लीडरशिप ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया है.

उन्‍होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे मतदान में भाग में ही लेने से चुनाव के नतीजे पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन हम इस फैसले के जरिए देश के सामने तेलंगाना के किसानों के संकट को रखना चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि इस कोशिश में हमें जरूर सफलता मिलेगी.