Uttarakhand Rain Update: आसमान से बरस रही आफत, चारधाम यात्रा भी रुकी, पढ़ें उत्तराखंड के सभी जिलों का अपडेट

Uttarakhand Rain and Landslide Update: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है. जगह-जगह बादल फटने से अचानक ऐसी सैलाब आ रहा है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर नजर आता है. आलम यह है कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को भी रोक दिया गया है. उत्तराखंड के साथ-साथ पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है. उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम का क्या हाल हैं, आने वाले दिन में मौसम कैसा रहेगा, कहां क्या परेशानी हुई है, पढ़े पूरी अपडेट.

उत्तरकाशी के बलिगढ़ में बादल फटा है. सिलाई बैंड क्षेत्र में भूस्खलन, रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ पर कई जगहों पर भूस्खलन से कई सड़कें भी क्षतिगस्त हुई है.

प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है. गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके. संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है.

आयुक्त पांडेय ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात लिया जाएगा. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें.

पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. ऋषिकेश में गंगा वार्निग लेबल से 65 सेंटीमीटर नीचे बह रही है. सभी प्रमुख गंगा घाटों के प्लेटफॉर्म जल में डूबने लगे हैं. पहाड़ों का पानी धीरे-धीरे मैदानी इलाके में जा रहा है. जिससे आने वाले दिनों में उत्तरप्रदेश, बिहार के गंगातटीय जिलों में बाढ़ का खतरा हो सकता है.

उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि सिलाई बैंड के पास हुए भूस्खलन में लापता लोगों की खोज एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. बचाव दल द्वारा घटनास्थल पर लगातार तलाशी और राहत कार्य किए जा रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के दृष्टिगत चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए रोक दी है.

जनपद में स्थित सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के लिए पुलिस एवं संबंधित उप जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए है. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थलों पर ही ठहरें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.

जनपद में देर रात से जारी वर्षा के दृष्टिगत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालिगाड़,कुथनोर, झाझरगाड़ के पास तथा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला बिशनपुर,लालढांग, नलूणा में बाधित हुआ है. जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक सिलाई बैंड के पास अतिवृष्टि (भूस्खलन) के कारण 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना है. SDRF, NDRF, राजस्व, NH बडकोटा, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस आदि टीमो द्वारा राहत एवं खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है.

Raging Saryu river in Bageshwar of Uttarakhand after heavy overnight rainfall in Danpur including Kapkot - Loharkhet - Shama - Saung



Video from Basant Verma Ji pic.twitter.com/qwOvpYzC5b