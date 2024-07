बचा लो....40 दिनों में 7 बार सांप ने काटा: रोते हुए अधिकारियों के पास पहुंच पीड़ित

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां पर एक युवक को बार-बार सांप काट रहा है. परेशान होकर युवक ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय विकास दुबे को 40 दिनों में सात बार कथित तौर पर सांप ने काटा है. हैरानी की बात ये है कि सांप विकास दुबे को केवल शनिवार के दिन ही काट रहा है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव नयन गिरि ने कहा कि पीड़ित ने अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. गिरि ने शुक्रवार को एएनआई से कहा, "पीड़ित कलेक्ट्रेट आया और रोया कि उसने सांप के काटने के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और अब वह अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है. मैंने उसके परिवार से जब पता किया कि क्या वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वहां इलाज बेहतर नहीं होता है. राजीव नयन गिरि ने उन्हें सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी और कहा कि वहां मुफ्त में एंटी-स्नेक वेनम मिलता है."

#WATCH | Fatehpur, UP: A 24-year-old man allegedly bitten by a snake for the 7th time in 40 days.



CMO Rajiv Nayan Giri says, "... The victim came to the Collectorate and cried that he had spent a lot of money to cure the snake bite and now he requested for financial help from… pic.twitter.com/lnhyS94OGQ