योगी आदित्यनाथ का दावा, उत्तर प्रदेश के 17 शहर बने स्मार्ट सिटी, पिछली सरकारों पर ऐसे बोला हमला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले गोरखपुर को देश के सबसे गंदे और अव्यवस्थित शहरों में गिना जाता था. लेकिन आज आठ साल बाद प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि इन शहरों में जनसुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया गया है, इससे इन शहरों ने स्वच्छ शहरों की सूची में अपना स्थान बनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उम्मीदों के मुताबिक इन शहरों को स्मार्ट सिटी के साथ-साथ सेफ सिटी बनाया है.

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में 'सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति' के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए.इस अवसर पर सीएम योगी ने गोरखपुर जिले में किए गए विकास कार्यों को गिनाया. उन्होंने बताया कि गोरखपुर में पूर्वांचल के 50 हजार से अधिक लोगों को नौकरी मिली है.

#WATCH | Gorakhpur: UP CM Yogi Adityanath says, "Before, Gorakhpur was considered one of the most dirty and mismanaged cities. Today, we have 17 smart cities... Safe cities have been formed along with smart cities... Police reforms were made for better security..." pic.twitter.com/nJPWTVwjlZ