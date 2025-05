भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम को हुए तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत से बनी बात, पढ़ें डिटेल्स

भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम को राजी हो गया है. इस बात की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दी. ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए दावा किया कि भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम को तैयार हो गए हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा, 'रात यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं. मैं दोनों देशों को कॉमनसेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं.'



ट्रंप के पोस्ट के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई है. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर बात हुई.

भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम को तैयार हो गए हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया मंच X पर इस बात का दावा करते हुए लिखा कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात तक बात की. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्धविराम के लिए राजी हो गए हैं. मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूं. इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया.



Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…

डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा. उन्होंने लिखा- अमेरिकी की विदेश मंत्री ने पिछले 48 घंटों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर सहमति जताते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर आई है. उन्होंने लिखा- पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है. पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!