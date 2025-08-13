पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान एक भारतीय जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया. जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी. सेना के सूत्रों के अनुसार, 12 अगस्त की देर रात घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की. यह एक सामान्य घुसपैठ की कोशिश से अलग थी, क्योंकि घुसपैठिए जब भारत की सीमा में दााखिल हो रहे थे तो पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की जा रही थी. ताकि गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी घुसपैठ कर सकें.

इस तरह की घुसपैठ की कोशिश आमतौर पर पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (बीएटी) के सहयोग से की जाती है. जैसे ही भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश का जवाब दिया, गोलीबारी शुरू हो गई और एक सैनिक घायल हो गया. घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई, लेकिन घुसपैठिए खराब मौसम का फायदा उठाकर भाग गए. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, भारत के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया था तब भारत ने हमले रोके थे. लेकिन पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों को दोहराने लगा है.