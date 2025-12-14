यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान सवा लाख, जानें ब्लॉक प्रमुख से जिला पंचायत अध्यक्ष तक कितना चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग कवायद में जुटा है. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य प्रचार में कितना खर्च कर सकेंगे,ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, ग्राम प्रधान चुनाव प्रचार में अधिकतम सवा लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. जबकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव खर्च अधिकतम 3.5 लाख रुपये रहेगा.जिला पंचायत अध्यक्ष का अधिकतम चुनाव प्रचार खर्च 7 लाख रुपये रखा गया है.

नामांकन और जमानत राशि खर्च

ग्राम पंचायत सदस्य (सामान्य वर्ग) के लिए नामांकन पत्र 200 और जमानत राशि 800 रुपये रहेगी. ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये रखी है. ओबीसी के लिए नामांकन 100 रुपये और जमानत की रकम 400 रुपये निर्धारित की गई है.ग्राम पंचायत प्रधान (सामान्य श्रेणी) के लिए नामांकन राशि 600 रुपये, जमानत राशि 3 हजार रखी गई है. चुनाव प्रचार की खर्च सीमा 1.25 लाख रहेगी. ओबीसी, एसटी और एससी की नामांकन की राशि 300, जमानत राशि 1500 और अधिकतम खर्च सीमा सवा लाख रुपये है.

यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 57695 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद पर चुनाव होगा. जबकि 826 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायतों के वार्डों के लिए भी वोट डाले जाएंगे.

मई जून में कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव

यूपी पंचायत चुनाव 2021 में 13 लाख के करीब प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. पिछले पांच सालों में नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में विस्तार के कारण इस बार पंचायतों की संख्या में थोड़ी कमी देखी जा सकती है. ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव मई या जून महीने में कराया जा सकता है. इसके बाद ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव होगा.

प्रधान, ब्लॉक और जिला पंचायत चुनाव

ग्राम प्रधान-58189

ग्राम पंचायत सदस्य-732643

जिला पंचायत-75

जिला पंचायत सदस्य-3050

ब्लॉक प्रमुख-826

बीडीसी सदस्य-75845

(पंचायत चुनाव 2021 के अनुसार)

