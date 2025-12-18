यूपी पंचायत चुनाव: लखीमपुर खीरी से देवरिया तक किस जिले में कितने वोटर बढ़े, ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो रही है. इस बार पंचायत चुनाव में 12 करोड़ 69 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. जबकि पिछली बार यह संख्या 12 करोड़ 29 लाख के करीब थी. पंचायत चुनावों के लिए 23 दिसंबर को ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं फाइनल वोटर लिस्ट 6 फरवरी को जारी की जानी है. यूपी में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में इस बार 1 करोड़ से अधिक वोटर पहली बार वोट डाल पाएंगे, इसमें 15 लाख 71 हजार वोटर ऐसे हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी की है.

यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कुल 3.3 फीसदी मतदाताओं का इजाफा देखने को मिला है. इस बार 1 करोड़ 80 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, लेकिन एसआईआर के जरिये पिछली वोटर लिस्ट में 1.40 करोड़ नाम हटाए भी गए हैं. इस लिहाज से करीब 40 लाख ही मतदाता बढ़े हैं. नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों की सीमा के विस्तार से तमाम ग्राम पंचायतों का इलाका उसमें समाहित हो गया है. ऐसे में 12 करोड़ 69 लाख के करीब वोटर हैं, जो पंचायत चुनाव में भाग ले पाएंगे. इस सूची में मामूली फेरबदल की ही संभावना है.

23 दिसंबर को जो ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा निर्वाचन आयोग

24 से 30 दिसंबर के बीच दावे और आपत्तियों की जा सकेंगी

31 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच निपटारा किया जा सकेगा.

6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी

किस जिले में कितने वोटर बढ़े

लखीमपुर खीरी-1.80 लाख वोटर

गोंडा-1.62 लाख

सिद्धार्थनगर-1.61 लाख

बहराइच-1.29 लाख

शाहजहांपुर-1.07 लाख

अलीगढ़-1.01 लाख

बलिया-1.09 लाख

देवरिया-1.04 लाख

जौनपुर-1.04 लाख

किस जिले में कितने वोटर घटे

गाजीपुर-72 हजार

महोबा-20 हजार

कुशीनगर-14 हजार

वाराणसी-6420

यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट

यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 54 लाख के करीब डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं. बीएलओ और बूथ लेवल एजेंटों को करीब 91 लाख ऐसे नाम मिले, जिनका नाम एक से ज्यादा पोलिंग बूथों की वोटर लिस्ट में दर्ज था.

लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

स्टेट इलेक्शन कमीशन साइट के इस लिंक पर क्लिक करें

जनपद का नाम डालें

विकास खंड यानी ब्लॉक का नाम डालें

ग्राम पंचायत का नाम डालें

कैप्चा कोड डालें

वोटर लिस्ट खुलते ही उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें

लिस्ट में अपना नाम चेक करें

यूपी पंचायत चुनाव कितनी सीटों पर

पद- वर्ष 2021- वर्ष 2026

ग्राम पंचायत सदस्य- 7.32 लाख- 7.26 लाख

ग्राम प्रधान- 58189 - 57694

क्षेत्र पंचायत सदस्य- 75845- 75335

जिला पंचायत सदस्य- 3050- 3021



यूपी पंचायत चुनाव 2026 में कितने पोलिंग स्टेशन

यूपी पंचायत चुनाव 2021 की बात करें तो राज्य के सभी 75 जिलों में पोलिंग स्टेशन की संख्या 79857 थी और 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे. जबकि अब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटने से 79 हजार 857 पोलिंग स्टेशन और 2 लाख 2 हजार पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे.

मोबाइल ऐप से फर्जी वोटर पकड़ेंगे

पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पहली बार फेसियल रिकगनिशन सिस्टम यानी चेहरे से पहचान करने वाले ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसे में कोई संदिग्ध मतदाता एक पोलिंग बूथ के बाद स्याही मिटाकर अगर दूसरी जगह वोट करने की कोशिश करेगा तो एआई से चेहरा पहचानकर उसे पकड़ लिया जाएगा. इस सिस्टम में सभी वोटर का रिकॉर्ड रहेगा.

यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण लिस्ट कब

यूपी पंचायत चुनाव में महिलाओं के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की सीटों के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. ये आयोग की ओबीसी रिजर्वेशन पर अभी सिफारिशें भेजेगा. पंचायती राज विभाग दो महीने पहले ही आयोग संबंधी प्रस्ताव भेज चुका है. अगर आरक्षण में देरी हुई तो अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल होगा.

