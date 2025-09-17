विज्ञापन
उद्धव ठाकरे का मनसे से गठबंधन पर रुख साफ, बोले- 'गठबंधन का फैसला मैं लूंगा'

उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, इसलिए पूरी ताकत से तैयारी करें और विपक्ष को हराने का संकल्प लें.

  • उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में मुंबई बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए सभी विभाग प्रमुखों को संबोधित किया
  • उन्होंने मनसे के साथ गठबंधन का फैसला स्वयं लेने का संकेत देते हुए कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी का निर्देश दिया
  • ठाकरे ने BJP और CM की आलोचना पर कहा कि वे केवल शिवसेना को निशाना बना रहे हैं.
मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में उन्होंने मुंबई के सभी विभाग और शाखा प्रमुखों को संबोधित किया.

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ संभावित गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला वह खुद लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सभी वार्डों में पूरी तैयारी करनी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि तैयारी इस तरह से हो कि अगर मनसे से गठबंधन होता है, तो उन्हें भी सहयोग मिल सके.

ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री क्यों केवल उनकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "भाजपा और मुख्यमंत्री सिर्फ हमारी ही आलोचना कर रहे हैं. उन्हें कांग्रेस और एनसीपी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ठाकरे की जरूरत है."

उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, इसलिए पूरी ताकत से तैयारी करें और विपक्ष को हराने का संकल्प लें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे और अब वापस आना चाहते हैं, उन्हें चुनाव में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी. उन्होंने गट प्रमुखों और शाखा प्रमुखों को पार्टी का आधार स्तंभ बताते हुए याद दिलाया कि भाजपा ने उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुराया है.

