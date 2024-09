मणिपुर में विद्रोहियों के हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल, ड्रोन बम का किया गया इस्तेमाल : सरकार

मणिपुर में हिंसा (Manipur Violence) थमने का नाम नहीं ले रही है. मणिपुर में संदिग्‍ध विद्रोहियों की गोलीबारी (Manipur Firing) में आज दो लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. साथ ही 9 लोग भी घायल हुए हैं, इनमें दो सुरक्षाकर्मी हैं. संदिग्‍ध विद्रोहियों ने ड्रोन और बम के साथ अत्‍याधुनिक हथियारों के साथ हमला किया. राज्‍य सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें कहा कि यह घटना राज्‍य सरकार के शांति के प्रयासों को पटरी से उतारने का प्रयास है.

मणिपुर पुलिस ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि इंफाल पश्चिम के कौट्रुक में एक अभूतपूर्व हमले में कथित कुकी विद्रोहियों ने उच्च तकनीक वाले ड्रोन के उपयोग से कई आरपीजी तैनात किए हैं. ड्रोन बमों का इस्तेमाल आमतौर पर युद्धों में किया जाता रहा है. साथ ही कहा कि सुरक्षाबलों और नागरिकों के खिलाफ विस्फोटक लगाने के लिए ड्रोन का इस्‍तेमाल महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है.

