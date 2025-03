खालिस्तानी संगठन पर एक्शन की मांग के बीच PM मोदी से मिलीं तुलसी गबार्ड, भेंट में मिला महाकुंभ का पवित्र जल

Tulsi Gabbard Meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे बात की थी और उन्होंने खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस और इसके संस्थापक गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया था. पीएम मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ से लाया गया गंगाजल गबार्ड को भेंट किया. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गबार्ड को महाकुंभ की संक्षिप्त जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि इस आयोजन के दौरान 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई. प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी. वहीं अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने पीएम मोदी को एक 'तुलसी माला' भेंट की.

#WATCH | Delhi: US Director of National Intelligence (DNI) Tulsi Gabbard met Prime Minister Narendra Modi today. The PM presented her with a vase containing Gangajal from the recently concluded Prayagraj Mahakumbh. pic.twitter.com/jJ0OJbggNF