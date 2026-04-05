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'जल्लाद' ट्रक ड्राइवर की घिनौनी हरकत, गाय को ट्रक से बांधकर घसीटा; एक पैर भी गायब

Cow Dragged in Mayurbhanj: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक ट्रक ड्राइवर ने गाय को अपने ट्रक से बांधकर कई मीटर तक घसीटा, जिससे गाय की स्थिति गंभीर हो गई है. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है.

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'जल्लाद' ट्रक ड्राइवर की घिनौनी हरकत, गाय को ट्रक से बांधकर घसीटा; एक पैर भी गायब

Odisha Hindi News: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि उसने गाय को अपने ट्रक से बांधकर कई मीटर तक घसीटा है. यह घटना झारपोखरिया पुलिस स्टेशन के तहत नेशनल हाईवे-49 पर हुई. इस अमानवीय हरकत से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, जो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. गाय के पिछले दो पैरों को रस्सी से बांधकर ट्रक से बांधा (Cow Dragged by Truck) गया है. उसका एक पैर भी गायब है. गाय की स्थिति गंभीर है और ट्रक से घसीटते-घसीटते उसे अधमरा कर दिया है.

पशु प्रेमी ले रहे संज्ञान

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पक्का करेगी कि न्याय मिले. इस बीच जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले संगठन भी इस घटना का संज्ञान ले रहे हैं और आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने जानवरों पर अत्याचार और जानवरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों की जरूरत के बारे में एक बड़ी बातचीत भी शुरू कर दी है. यह घटना हमारे समाज में जानवरों पर अत्याचार की बढ़ती चिंता को दिखाती है. यह जरूरी है कि हम ऐसे घिनौने जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

NDTV से बात करते हुए झारपोखरिया थाने के IIC प्रभु कल्याण आचार्य ने कहा कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि आरोपी को उसी हिसाब से सजा मिले.

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