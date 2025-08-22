दिवाली और छठ पूजा के लिए ऐसे बुक करें अपना ट्रेन टिकट, कंफर्म सीट की होगी गारंटी

Train Ticket Booking: अगले कुछ महीने में कई बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिनमें दीवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार शामिल हैं. इन त्योहारों के लिए लाखों लोग अपने घर जाने की तैयारी करते हैं और तमाम तरह की तैयारी करते हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा मारामारी ट्रेन के टिकट की होती है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में कंफर्म टिकट मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है. आज हम आपको रेलवे के नए नियम और टिकट बुकिंग की कुछ ट्रिक बता रहे हैं, जिनसे आप अभी से अपनी टिकट कंफर्म करवा सकते हैं.

60 दिन वाला नियम

रेलवे ने अपने 120 दिन के नियम की जगह अब 60 दिन वाला नियम लागू किया है. यानी आप 60 दिन पहले ही अपना टिकट बुक करवा सकते हैं. अगर आपको 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने अपने घर जाना है तो इसके लिए 20 अगस्त के बाद से ही आप अपनी टिकट रिजर्व कर सकते हैं. अगर आपकी ट्रेन का स्टार्टिंग प्वाइंट अगले दिन पड़ता है तो आपके लिए विंडो 61 दिन पहले खुल जाएगी.

कैसे मिलेगी टिकट?

त्योहारों पर घर जाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि टिकट विंडो खुलते ही ट्रेन फुल हो जाती है. इसके बाद लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है और काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर आप पहले से ही अपनी टिकट रिजर्व कर सकते हैं.

सबसे पहले आपको अपनी यात्रा की डेट को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक करना होगा.

अगर आपको 22 अक्टूबर की टिकट चाहिए तो ठीक दो महीने पहले विंडो खुलने पर तुरंत टिकट बुक करना होगा.

IRCTC की वेबसाइट पर सुबह लॉगइन करके तैयार रहें और बुकिंग शुरू होते ही बटन दबा दें.

टिकट बुक करते हुए Alternate Trains वाला ऑप्शन भी आपके काम आएगा, इससे आपको उस रूट की बाकी ट्रेनों की टिकट मिलने में भी मदद मिलेगी.

आप आईआरसीटीसी वॉलेट में पहले से ही बैलेंस डालकर रख सकते हैं, इससे पेमेंट करने में देर नहीं होगी.

कब आ रहे हैं बड़े त्योहार?

देश में अक्टूबर के महीने में ही दो बड़े त्योहार आ रहे हैं. 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार आ रहा है, जिसके लिए लाखों लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं. इसके अलावा छठ पूजा भी इसके कुछ ही दिन बाद यानी 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है. बिहार और यूपी के लाखों लोग ट्रेन से इस त्योहार के लिए अपने राज्यों में आते हैं. यही वजह है कि इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ देखने के लिए मिलती है. इस दौरान रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, लेकिन अगर आप पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी.