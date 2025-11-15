Bihar Chunav Results: हार के बाद खरगे के घर कांग्रेस की बैठक, राहुल भी मौजूद, नीतीश से मिले चिराग पासवान

- कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मिली हार के बाद खरगे के आवास पर पहली अहम बैठक कर चुनाव परिणामों की समीक्षा की
- नीतिश के घर पर चिराग पासवान सहित कई जेडीयू नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला बिहार की राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है
- बिहार ने जातिवाद को दरकिनार कर पीएम मोदी को ध्यान में रखकर वोट दिया: बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बोले
- कांग्रेस ने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद पहली अहम बैठक बुलाई है. ये मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हो रही है. इममे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अजय माकन मौजूद हैं. बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरियों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने पर विचार किया जा रहा है. पार्टी बिहार में मिली हार के कारणों को समझने की कोशिश करेगी.
- प्रचंड जीत के बाद नीतिश कुमार के घर की हलचल बढ़ गई है. चिराग पासवान CM से मिलने उनके घर पहुंचे थे. इसी के साथ ही जेडीयू के विधायक, नेता भी सीएम आवास पहुंच रहे हैं. आज दिनभर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा.
- बिहार की जनता ने इस बार जातिवाद को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान में रखकर वोट दिया है. ये कहना है बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का. उन्होंने कहा, " बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है. राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया. लालू और तेजस्वी, जो जातिवाद के नाम पर लोगों को वोट के लिए प्रेरित करते थे, ऐसा करने में नाकाम रहे."
- बिहार में जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को फोन कर बधाई दी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी फोन पर बातचीत की. साथ ही कहा कि महाराष्ट्र के बाद बिहार की जीत की शिल्पकार ‘लाडकी बहनें' बनी हैं.
- बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे टाइगर जिंदा है के बैनर देखे गए. इसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें देखी गईं. इससे पहले मतगणना के दौरान भी पटना में नीतीश के नाम के पोस्टर लगे थे.
- तमिलनाडु के CM एम.के. स्टालिन ने बिहार में मिली जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने निर्णायक जीत हासिल की है. उन्हें उम्मीद है कि वे बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. स्टालिन ने तेजस्वी यादव की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने पूरे दिल से चुनाव अभियान चलाया. स्टालिन ने कहा कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक समीकरण, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और आखिरी वोट तक की मैनेजमेंट चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. INDIA ब्लॉक के नेता अनुभवी हैं और वे इस संदेश को समझकर आगे की रणनीति बनाएंगे.
- बिहार में चुनावी हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जो मेरा शक था वही हुआ. 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े, उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बड़ा दिए गए. अधिकांश वोट गरीबों के दलितों के अल्प संख्यक वर्ग के कटे. उस पर EVM पर तो शंका बनी हुई है."
- केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "हम पलायन की समस्या को समझते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को आमंत्रित किया है ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े. इतना बड़ा जनादेश मिला है. पीएम मोदी-नीतीश कुमार ने इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया है. बिहार के लिए अच्छे दिन आए हैं और बिहार का भविष्य उज्जवल है. आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी."
- राजद की करारी हार के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर बड़ा निशाना साधा. फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप ने आगे कहा, "मैं तो हारकर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है. लेकिन सच्चाई कड़वी है. इन जयचंदों ने RJD को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया. इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया. जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. मैं बार-बार कहता हूं कि जनता ही मां-बाप होता है. जनता का फैसला सिर-माथे पर और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं."
