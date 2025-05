मिशन 'पाक बेनकाब' से ममता ने बनाई दूरी, यूसुफ पठान को डेलिगेशन में न भेजने के पीछे क्या मजबूरी?

आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने दूरी बना ली है. तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जानकारी दी कि यूसुफ पठान या कोई अन्य पार्टी सांसद इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं रहेगा. पार्टी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा कौन सांसद होगा, यह पार्टी तय करेगी, केंद्र नहीं.

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से यूसुफ पठान का नाम वापस लेने के टीएमसी के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. जब ​​आप अंतरराष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं और एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, तो वैश्विक मंच पर ऐसे मुद्दों पर विवाद पैदा करना ठीक नहीं है. अगर कोई शिकायत है, तो उस पर आंतरिक रूप से चर्चा की जा सकती है.'

Patna, Bihar: On TMC's decision to withdraw Yusuf Pathan's name from all-party delegation visiting key partner countries as part of India's global outreach against terrorism, Union Minister Chirag Paswan says, "There should be no politics over such matters. When you're talking… pic.twitter.com/XfQ2FlGKjY

TMC ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और हमने अपने महान देश की रक्षा के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है, उसे करने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वचन दिया है. हमारे सशस्त्र बलों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है और हम उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे. विदेश नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है. इसलिए, केंद्र सरकार ही हमारी विदेश नीति तय करे और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले.'

#WATCH | Kolkata, WB: On being asked if TMC has opted out of the Centre's multi-party diplomatic mission aimed at countering Pakistan-sponsored terrorism, TMC National General Secretary and MP Abhishek Banerjee says, "I don't know from where you got this information. I am saying… pic.twitter.com/LToXDrFj5B