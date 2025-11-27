'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को दिव्यांगता पर किए गए मजाक को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'ह्यूमर किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.' कोर्ट ने रैना को सुझाव दिया कि वे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के साथ एक शो आयोजित करें ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके.

क्या कहा कोर्ट ने?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वे आपका पैसा नहीं चाहते, उन्हें गरिमा और सम्मान चाहिए. अपने मंच का उपयोग उनकी उपलब्धियों को दिखाने के लिए करें.' कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे शो फंड जुटाने में मदद कर सकते हैं ताकि समय पर इलाज मिल सके.

केंद्र को सख्त कानून पर विचार करने का निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'

'पीड़ितों की उपलब्धियां बताओ'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि SMA से पीड़ित कई लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं. कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई शास्त्रीय गायक है, तो कोई असमिया लेखक और प्रकाशक है. इनकी उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखें. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि समय रैना और अन्य कॉमिक्स इस दिशा में ईमानदारी दिखाएंगे और ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करेंगे. कोर्ट ने कहा, 'हम चाहते हैं कि अगली सुनवाई से पहले कम से कम दो ऐसे कार्यक्रम हों.'

कौन सी बीमारी है SMA?

SMA (Spinal Muscular Atrophy) एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो मांसपेशियों को कमजोर और बेकार कर देती है. यह रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं. SMA से पीड़ित बच्चे और युवा शारीरिक रूप से कमजोर जरूर होते हैं, लेकिन दिमाग एकदम सामान्य और अक्सर बहुत तेज होता है।