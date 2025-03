देश में जल्द शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब, रेल मंत्री ने दी जानकारी

आप जल्द ही 300 या उससे ज्यादा किलोमीटर का सफर कुछ मिनट में तय कर पाएंगे. दरअसल, देश में एक ऐसा हापरलूप ट्यूब तैयार हो रहा है जिसके शुरू होने के बाद आप महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे. इस हाइपरलूप ट्यूब को रेलवे, आईआईटी मद्रास की मदद से डेवलप कर रहा है. इस हाइपरलूप को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब (410 मीटर)... जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी होगी.

Longest Hyperloop tube in Asia (410 m)… soon to be the world's longest.@iitmadras pic.twitter.com/kYknzfO38l