अब JDU नहीं बचेगी... नीतीश के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद तेजस्वी का बड़ा आरोप

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए हामी भरने के बाद बीजेपी पर हमला बोला है. तेजस्वी ने आज पटना में कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी, अति पिछड़ा समाज का नेता मुख्यमंत्री हो. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम को हाईजैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि जनभावना परिवर्तन के खिलाफ है. तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी को खा जाती है.

अब जेडीयू नहीं बचेगी

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, धनतंत्र की, मशीनतंत्र की जीत हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू अब नहीं बचेगी. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरा भी ये आरोप लगाया था कि अब जेडीयू नहीं बचेगी. उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार साथ है.

'बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया'

तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो (राज्यसभा) सदन जाना चाहते हैं. हम शरुआत से इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देंगे. आज वो बात सच हुई है. तेजस्वी ने कहा कि जन आकांक्षाएं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं. जब 2024 में नीतीश कुमार हमें छोड़कर गए थे. उस समय भी हमने यह कहा था कि बीजेपी JDU पार्टी को खत्म कर देगी. बीजेपी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है.