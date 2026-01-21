सूरत में टेस्टिंग के दौरान ढही 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी, 33 गांवों को होनी थी पानी की सप्लाई

गुजरात के सूरत में नवनिर्मित पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान भरभराकर ढहने के मामले में गुजरात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं. इस घटना को राज्य प्रशासन के लिए 'बड़ी शर्मिंदगी" बताया जा रहा है. 21 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह टंकी 33 गांवों की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई थी, इसे गैपागला समूह जल आपूर्ति योजना का गौरव माना जा रहा था. लेकिन इसके बजाय, यह प्रशासनिक शर्म का प्रतीक बन गई.

इसे भ्रष्टाचार का अजब-गजब मामला माना जा रहा है. ताड़केश्वर गांव में 21 करोड़ रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी, जो टैंक टेस्टिंग के दौरा ही भरभराकर गिर गया. इस मामले में मांडवी पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ़्तार किया है. वहीं दो सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. 33 गांवों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया टैंक टेस्टिंग के दौरान पानी का वजन तक नहीं झेल सका. सालों तक पानी पिलाने वाला वाटर टैंक एक ही दिन में गिर गया. इसके साथ ही जनता के टैक्स की रकम भी मिट्टी में मिल गई. इस मामले में दो अधिकारियों पर गाज गिरी है. उनको पहले सस्पेंड किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया.

ट्रायल में ढह गया 15 मीटर ऊंचा पानी का टैंक

मामला सूरत के ताड़केश्वर गांव में 19 जनवरी का है. यहां 21 करोड़ की लागत से 15 मीटर ऊंचा पानी का टैंक बनाया गया था. तीन सालों में जैसे-तैसा काम पूरा हुआ. लोगों को उम्मीद थी कि अब उनको आसानी से पानी मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा. ये पानी का टैंक तो टेस्टिंग तक नहीं झेल पाई और भरभराकर गिर गई. इस हादसे में वहां काम कर रहे तीन मजदूर भी घायल हो गए.

पुलिस का एक्शन

लोगों के भारी आक्रोश और सरकार के भारी नुकसान को देखते हुए सूरत ग्रामीण जिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है. आईजीपी प्रेम वीर सिंह और एसपी राजेश गधिया के नेतृत्व में इस मामले में जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सात अलग-अलग टीमें गठित की गईं. पुलिस ने मांडवी पुलिस स्टेशन में बीएनएस, 2023 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं: धारा 316(5): लोक सेवक या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात; धारा 318(4): धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना; धारा 125(ए): जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य.

दो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार

इस घटना के बाद मांडवी के विधायक कुवरजी हलपति ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अगर टैंक का निर्माण करने वाली कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने मीडिया को बताया कि घटना के बाद डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय चौधरी और रजनीकांत को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर अन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाएगा.

खराब सामग्री इस्तेमाल होने का शक

गांव वालों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि पानी का टैंक बनाने में बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से टंकी ट्रायल में ही गिर पड़ी. उनको लगता है कि सीमेंट और लोहे के इस्तेमाल में गड़बड़ी हो सकती है. वहीं मामला सामने आने के सरकार तुरंत एक्शन में आई और दो अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया. वहीं पानी टैंक बनाने वाली एजेंसी का पेमेंट भी रोक दिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि विभागीय जांच होगी और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त एक्शन होगा.



