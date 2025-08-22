सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले सावधान! पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश

Stray Dogs Supreme Court: आवारा कुत्तों को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया है, जिसका सभी को इंतजार था. सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत आवारा कुत्तों को छोड़ा जाना चाहिए और इनके लिए खाने की व्यवस्था भी बनाने की बात कही. ऐसे में अब सोसाइटी या फिर अपने घरों के बाहर कोई आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता है.

कुत्तों की फीडिंग को लेकर क्या है नियम?