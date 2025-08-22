सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले सावधान! पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सुनाया फैसला
Stray Dogs Supreme Court: आवारा कुत्तों को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया है, जिसका सभी को इंतजार था. सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत आवारा कुत्तों को छोड़ा जाना चाहिए और इनके लिए खाने की व्यवस्था भी बनाने की बात कही. ऐसे में अब सोसाइटी या फिर अपने घरों के बाहर कोई आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता है.
कुत्तों की फीडिंग को लेकर क्या है नियम?
- आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खिला सकते हैं.
- किसी भी सोसाइटी या फिर बाजार में कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है.
- आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए हर जगह फीडिंग स्पेस खोले जाएंगे.
- कुत्तों के लिए बनाए गए फीडिंग स्पेस में ही लोग उन्हें खाना खिला सकते हैं.
- सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं