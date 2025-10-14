LIVE: सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. वहीं बिहार चुनाव के लिए अनंत सिंह आज मोकामा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. हरियाणा मे IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में DGP को छुट्टी पर भेज दिया गया है. एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप रॉकेट का 11वां टेस्ट, बोका चिका से लॉन्च किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उनकी तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि भारत महान देश है, जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं. यहां जानें देश-दुनिया का हर अपडेट.
तीन विधेयकों पर संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं-कांग्रेस
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सूचित किया है कि वह अन्य विपक्षी दलों के साथ तीन विधेयकों पर संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं होगी, जिसमें गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार शीर्ष सरकारी अधिकारियों को हटाने की बात कही गई है, ये जानकारी पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
MP की जेलों में रिहा होंगे अच्छे आचरण वाले करीब 29 कैदी
मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर जेलों में बंद अच्छे आचरण वाले करीब 29 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने दावा किया है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर जेल की सजा काटने के दौरान अच्छे व्यवहार के आधार पर कैदियों को रिहा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा. इस साल यह पांचवां मौका होगा जब सरकार ऐसे कैदियों को रिहा करेगी.
पीएम मोदी ने किया गाजा पट्टी में 20 इजराइली बंधकों की रिहाई का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजा पट्टी में इजराइल के सभी 20 बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि भारत क्षेत्र में शांति लाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “ईमानदार प्रयासों” का समर्थन करता है. मोदी की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप और कई अन्य वैश्विक नेताओं द्वारा मिस्र के लाल सागर रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में 'शांति सम्मेलन' में भाग लेने से कुछ घंटे पहले आई है.
यूपी: बुलंदशहर में दोस्त ने शराब पीकर दी दोस्त की हत्या
यूपी के बुलंदशहर जिले के ककोड़ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवक का शव मिला जिसकी कथित तौर पर अपने दोस्तों के हमले में मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मोनू और उसके दो दोस्त रविवार को शराब पीते देखे गए थे. उसके दोस्त ने कबूल किया है कि उनकी आपस में बहस हुई और इस दौरान मोनू पर पेचकस से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हत्या मामले में दो लोग दोषी करार
एक विशेष अदालत ने 2015 में नोएडा में टीसीएस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र शशांक जादोन और उसके साथी एवं कैब चालक मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी.अदालत ने जादोन और कुमार पर क्रमश: 70,000 रुपये और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
हरियाणा में बीजेपी का कार्यक्रम रद्द
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सोनीपत में आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी. 10 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत का दौरा करने वाले थे. सोमवार को सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताया.