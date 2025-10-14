विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago

LIVE: सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. वहीं बिहार चुनाव के लिए अनंत सिंह आज मोकामा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. हरियाणा मे IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में DGP को छुट्टी पर भेज दिया गया है. एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप रॉकेट का 11वां टेस्ट, बोका चिका से लॉन्च किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उनकी तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि भारत महान देश है, जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं. यहां जानें देश-दुनिया का हर अपडेट. 

ये भी पढ़ें- शहबाज पीछे खड़े थे और ट्रंप की जुबान पर 'बहुत अच्छे दोस्त' PM मोदी की तारीफ- मिस्र में देखिए क्या हुआ

LIVE UPDATES...

Oct 14, 2025 07:33 (IST)
Link Copied
Share

तीन विधेयकों पर संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं-कांग्रेस

कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सूचित किया है कि वह अन्य विपक्षी दलों के साथ तीन विधेयकों पर संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं होगी, जिसमें गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार शीर्ष सरकारी अधिकारियों को हटाने की बात कही गई है, ये जानकारी पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. 

Oct 14, 2025 07:09 (IST)
Link Copied
Share

MP की जेलों में रिहा होंगे अच्छे आचरण वाले करीब 29 कैदी

मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर जेलों में बंद अच्छे आचरण वाले करीब 29 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने दावा किया है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर जेल की सजा काटने के दौरान अच्छे व्यवहार के आधार पर कैदियों को रिहा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा. इस साल यह पांचवां मौका होगा जब सरकार ऐसे कैदियों को रिहा करेगी.

Oct 14, 2025 07:07 (IST)
Link Copied
Share

पीएम मोदी ने किया गाजा पट्टी में 20 इजराइली बंधकों की रिहाई का स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजा पट्टी में इजराइल के सभी 20 बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि भारत क्षेत्र में शांति लाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “ईमानदार प्रयासों” का समर्थन करता है. मोदी की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप और कई अन्य वैश्विक नेताओं द्वारा मिस्र के लाल सागर रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में 'शांति सम्मेलन' में भाग लेने से कुछ घंटे पहले आई है.

Oct 14, 2025 07:06 (IST)
Link Copied
Share

यूपी: बुलंदशहर में दोस्त ने शराब पीकर दी दोस्त की हत्या

यूपी के बुलंदशहर जिले के ककोड़ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवक का शव मिला जिसकी कथित तौर पर अपने दोस्तों के हमले में मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मोनू और उसके दो दोस्त रविवार को शराब पीते देखे गए थे. उसके दोस्त ने कबूल किया है कि उनकी आपस में बहस हुई और इस दौरान मोनू पर पेचकस से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

Oct 14, 2025 07:02 (IST)
Link Copied
Share

नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हत्या मामले में दो लोग दोषी करार

एक विशेष अदालत ने 2015 में नोएडा में टीसीएस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र शशांक जादोन और उसके साथी एवं कैब चालक मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी.अदालत ने जादोन और कुमार पर क्रमश: 70,000 रुपये और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Oct 14, 2025 06:59 (IST)
Link Copied
Share

हरियाणा में बीजेपी का कार्यक्रम रद्द

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के तीसरे कार्यकाल क एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सोनीपत में आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी. 10 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत का दौरा करने वाले थे. सोमवार को सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताया.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Haryana IPS Suicide Case, Elon Musk, Donald Trump, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now