सोनिया की किताब में अन्ना हजारे पर एक पैराग्राफ...जानें क्या-क्या लिखा

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' मार्केट में आ गई है. किताब में उन्होंने अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी के तमाम ऐसे पहलुओं पर विस्तार से लिखा है जिनके बारे में पहले चीजें सामने नहीं आई थीं. इसी क्रम में उन्होंने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन का भी जिक्र किया है जिसने तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को एक दिशा देने का काम किया.

अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र

सोनिया ने लिखा कि 2012 में महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव ‘अन्ना' हजारे एक ऐसे आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे, जिसने अपना नाम ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन' रखा था. सोनिया ने लिखा कि इस आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख हस्तियों ने बाद में यह कहा कि इस आंदोलन का बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुप्त समर्थन प्राप्त था. उन्होंने लिखा कि अन्ना हजारे को बड़ी धूमधाम और प्रचार के साथ दिल्ली लाया गया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की. उनकी मांग थी कि एक लोकपाल नियुक्त किया जाए, जिसे व्यापक अधिकार प्राप्त हों और जो एक स्वतंत्र निगरानी संस्था के रूप में काम करे.

'सरकार बैकफुट पर आई'

सोनिया के मुताबिक इस आंदोलन में भारी भीड़ उमड़ी जिससे सरकार और कांग्रेस खुद को बैकफुट में पाने लगीं. वो बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थीं. इसलिए सरकार ने 2014 में लोकपाल विधेयक पारित करवाया, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों को सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया.

'यूपीए सरकार जाते ही पर्दे के पीछे चले गए अन्ना'

सोनिया ने आगे ये भी लिखा कि उनकी सरकार जाते ही कैसे अन्ना नेपथ्य में चले गए. उन्होंने लिखा कि बीजेपी शासन में लोकपाल कानून धीरे-धीरे गुमनामी में चला गया और एक दंतहीन बाघ की तरह रह गया. जब हमारे विरोधियों ने अपना असली उद्देश्य हासिल कर लिया, जो कि हमारी सरकार को सत्ता से बेदखल करना था, तो अन्ना हजारे के बारे में भी न तो कुछ सुनाई दिया और न ही कुछ लिखा गया.

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