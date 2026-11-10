'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के बाद रो पड़ी थीं इंदिरा- किताब में सोनिया का दावा, अकाली दल- घाव देने वाले आंसू बहा रहे

सोनिया गांधी की नई पुस्तक "Belonging: A Journey of Love" के प्रकाशन से पहले ही उसमें किए गए एक खुलासे ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक और उससे जुड़े इंटरव्यू में दावा किया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई तबाही की तस्वीरें दिखाई गई थीं, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे. उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी को अपनी हत्या की आशंका थी और उन्होंने परिवार को संभावित मौत के लिए तैयार रहने तक की सलाह दी थी. हालांकि, सोनिया गांधी के इस भावनात्मक उल्लेख को शिरोमणि अकाली दल ने सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. अकाली दल का कहना है कि जिस पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया और बाद में 1984 के सिख विरोधी दंगों की पृष्ठभूमि बनी, उसे आज संवेदना जताने का नैतिक अधिकार नहीं है. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार को सही नहीं ठहराया और वह पंजाब तथा वहां के लोगों के साथ खड़ी रही है.

किताब के सामने आने से पहले ही मचा राजनीतिक बवाल

सोनिया गांधी की पुस्तक "Belonging: A Journey of Love" मंगलवार को ही प्रकाशित होने जा रही है. लेकिन किताब के सार्वजनिक होने से पहले ही उसके कुछ अंश चर्चा का विषय बन गए हैं. ब्रिटिश अखबार The Guardian को दिए गए एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने 1984 के उस दौर को याद किया, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल था और इंदिरा गांधी लगातार सुरक्षा खतरों से घिरी हुई थीं. सोनिया गांधी के मुताबिक, ऑपरेशन के बाद जब इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई भारी तबाही और नुकसान की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वह बेहद भावुक हो गई थीं. उन्होंने बताया कि तस्वीरें देखते हुए इंदिरा गांधी की आंखों से आंसू बह निकले थे. इस सैन्य कार्रवाई के परिणामों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था.

'उन्हें अपनी मौत का अंदेशा था'

इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने एक और अहम दावा किया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और उन्हें साफ तौर पर एहसास था कि उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है.

सोनिया गांधी के मुताबिक, इंदिरा गांधी ने परिवार के सदस्यों को यह तक समझाया था कि अगर उनकी मौत हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मानसिक रूप से सबसे बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर चुकी थीं. सोनिया ने यह भी खुलासा किया कि इंदिरा गांधी ने राहुल गांधी से विशेष रूप से कहा था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वह बहादुर बने रहें और रोएं नहीं.

यह बयान उस दौर के तनाव और इंदिरा गांधी की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जब उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे का एहसास था.

अकाली दल ने कहा- घाव देने वाले अब आंसू बहा रहे हैं

सोनिया गांधी के इस बयान के सामने आते ही शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और श्री अकाल तख्त साहिब पर सीधा हमला था. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राजनीतिक दल की सरकार ने यह सैन्य कार्रवाई करवाई, वह आज उसके दर्द पर संवेदना व्यक्त कर खुद को कैसे निर्दोष साबित कर सकता है. क्लेर ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और इसके घाव आज भी सिख समाज के मन में ताजा हैं. उन्होंने कहा कि यह पीड़ा आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की जाती रहेगी.

1984 दंगों का भी उठाया मुद्दा

अकाली दल ने केवल ऑपरेशन ब्लू स्टार तक ही अपनी आलोचना सीमित नहीं रखी. पार्टी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया. अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सिख समुदाय को पहुंचाई गई पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष सिखों की हत्या की गई और हजारों परिवार तबाह हुए. क्लेर ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व वास्तव में उस दर्द को समझना चाहता है, तो उसे उन परिवारों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, अपने घर जलते देखे और वर्षों तक इंसाफ के लिए संघर्ष किया.

उनका कहना था कि केवल भावनात्मक बयान देने से इतिहास की त्रासदी मिट नहीं सकती और न ही समुदाय के जख्म भर सकते हैं.

कांग्रेस का बचाव, कहा- पार्टी ने कभी ऑपरेशन को सही नहीं ठहराया

अकाली दल के हमलों के बाद कांग्रेस ने भी अपनी ओर से जवाब दिया. पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज कुमार वेरका ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को उचित नहीं ठहराया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के लोगों के साथ खड़ी रही है. वेरका ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों समय-समय पर श्री हरमंदिर साहिब जाकर माथा टेक चुके हैं और वहां श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं. उनके मुताबिक, कांग्रेस की ओर से कभी भी ऑपरेशन ब्लू स्टार का महिमामंडन नहीं किया गया और पार्टी इस मुद्दे पर संवेदनशील रुख रखती है.



फिर चर्चा में आया 1984 का अध्याय

बहरहाल सोनिया गांधी की किताब के सामने आने के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा एक बार फिर पंजाब की राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है.जहां अकाली दल कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी और 1984 की घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं कांग्रेस खुद को ऑपरेशन ब्लू स्टार के समर्थन से अलग बताने की कोशिश कर रही है. लेकिन चार दशक बाद भी यह मुद्दा पंजाब और सिख समुदाय में गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर राजनीतिक बहस थमती नहीं दिख रही.

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