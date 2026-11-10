राजीव की खींची कवर इमेज, ऋग्वेद की पंक्ति से शुरुआत... सोनिया की बुक का बैकपेज भी है खास

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' आज लॉन्च हो गई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने संस्मरणों के जरिए भारतीय राजनीति की कई वैसी कहानियों को उजागर किया है, जो अभी तक सिर्फ-सिर्फ चंद लोगों के बीच तैरती थी. सोनिया की किताब छपने को लेकर विवाद भी हुआ. अब यह किताब बिना किसी लॉन्च इवेंट के सीधे मार्केंट और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आ चुकी हैं. किताब की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुछ ही देर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह किताब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है. इस बीच सोनिया की किताब से कई किस्से भी खबरों की शक्ल में आप तक पहुंच रही हैं.

सोनिया गांधी की किताब से जुड़ी कुछ खास बातेंः

सोनिया गांधी की किताब का कवर व बैक फोटो. और उसके बारे में दी गई जानकारी कि इन तस्वीरों को कब किसने लिया?

राजीव गांधी की ली तस्वीर कवर पेज पर

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के कवर पेज पर उनकी जो तस्वीर हैं, वह साल 1966 की है. सोनिया गांधी की इस तस्वीर को राजीव गांधी ने इटली के शहर टोरीनो में अपने कैमरे में कैद की थी. वहीं किताब के कैब कवर पर सोनिया गांधी की जो तस्वीर है, वह उनके नाती रेहान वाड्रा और उनके मंगेतर अबीबा बेग ने साल 2026 में ली है.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब की शुरुआत ऋग्वेद की ऋचा से की है.

ऋग्वेद की ऋचा से शुरुआत

सोनिया की किताब में एक पेज पर ऋग्वेद की ऋचाएं ली गई हैं. इसमें जो लिखा है उसका मतलब है… 'साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो और तुम्हारे विचार एक हों. तुम्हारा उद्देश्य एक हो और तुम्हारे दिलों में आपसी सामंजस्य हो. तुम्हारे विचार एकजुट हों, ताकि तुम सब मिलकर एकता और पूर्णता के साथ जीवन बिताओ.'



सोनिया गांधी ने यह किताब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आने नाती-नातिन को डेडिकेट की है. इसमें शुरुआती पेज पर लिखा है- मेरे बेटे राहुल, मेरी बेटी प्रियंका और मेरे नाती-नातिन रैहान और मिराया के नाम.

सोनिया गांधी के किताब की प्रस्तावना.

प्रस्तावना में सोनिया ने बताया क्यों लिखी किताब?

किसी किताब की प्रस्तावना उसका अहम हिस्सा होता है. यह पाठक को पुस्तक के उद्देश्य, उसके विषय और लेखक के दृष्टिकोण से परिचित कराती है. सोनिया गांधी ने अपनी किताब के प्रस्तावना में इस किताब को लिखने के कारण के बारे में बताया है. प्रस्तावना में सोनिया गांधी ने लिखा- मेरे राजनीतिक जीवन के दौरान, दोस्तों और परिवार के लोगों ने मुझसे अक्सर अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहा. उन्होंने मुझ पर यह कहते हुए जोर दिया कि मेरी कहानी असामान्य है.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब की प्रस्तावना में लिखती है कि शुरुआत में मैंने लोगों की इस मांग को टाला. लेकिन बाद में हिचकिचाते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखना शुरू किया. सोनिया गांधी अपनी किताब की प्रस्तावना के अंत में लिखा है- अंत में मैंने एक पर्सनल मेमॉयर लिखने का फैसला किया, जिसके लिए राजनीति केवल एक पृष्ठभूमि, एक तरह का ढांचा है. बीच-बीच में कई विरामों के साथ, इसे लिखने और फिर से लिखने में मुझे काफी लंबा समय लगा. और यह रही- मेरी अपनी कहानी.





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