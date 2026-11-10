"मैं तो सीट पर बैठे-बैठे कांप जाती थी..." इंदिरा गांधी के गुस्से पर सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' में पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी सास इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के कई निजी पहलुओं का जिक्र किया है. 544 पन्नों की इस किताब में सोनिया गांधी ने शादी के बाद गांधी परिवार में बिताए शुरुआती दिनों की यादें साझा करते हुए बताया कि इंदिरा गांधी का गुस्सा कभी-कभी इतना तीखा होता था कि पूरा स्टाफ सहम जाता था और वह खुद भी डर से कांपने लगती थीं. उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआती दिनों में वह खुद भी इंदिरा गांधी के स्वभाव से काफी घबराती थीं और उन्हें समझने तक कई बार सहमी महसूस करती थीं.

गलती पर तुरंत नाराज हो जाती थीं

सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी. अगर कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता था तो उसे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता था. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है, जब एक कर्मचारी किसी अहम मुलाकात की याद दिलाना भूल गया था. यह पहली बार नहीं था. इंदिरा गांधी ने उसे कमरे के एक कोने में खड़े रहने को कहा. कर्मचारी वहीं खड़ा रहा और बाकी लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहे. किसी ने कुछ भी नहीं कहा. सोनिया के मुताबिक, ऐसे मौकों पर घर के लोग भी समझ जाते थे कि इंदिरा गांधी नाराज हैं.

कांग्रेस नेता को दीवार की तरफ खड़ा कर दिया

किताब में एक और घटना का जिक्र है जिसने सोनिया गांधी को हैरान कर दिया था. उन्होंने घर के भीतर एक व्यक्ति को दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा. वह सफेद कुर्ता-धोती पहने हुए था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था. उस वक्त सोनिया गांधी राजनीति के बड़े चेहरों को ज्यादा नहीं पहचानती थीं, लेकिन इतना समझ गई थीं कि वह कोई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होगा. वह करीब आधे घंटे तक बाहर रहीं. लौटने पर देखा कि वह व्यक्ति अब भी उसी तरह खड़ा है. बाद में पता चला कि इंदिरा गांधी ने ही उसे वहां खड़े रहने को कहा था.

सोनिया गांधी के अनुसार, गुस्सा जाहिर करने का इंदिरा गांधी का तरीका सिर्फ डांट-फटकार तक सीमित नहीं था. कई बार वह किसी व्यक्ति से बातचीत पूरी तरह बंद कर देती थीं. वह लिखती हैं कि यदि किसी बात से नाराज होती थीं तो संबंधित व्यक्ति को कई दिनों तक नजरअंदाज कर देती थीं.

ऐसे में सामने वाला यह समझ नहीं पाता था कि बात कब सामान्य होगी. उनके मुताबिक, यह भी इंदिरा गांधी के नाराजगी जताने का एक तरीका था.

राजीव गांधी कहते थे- डरने की जरूरत नहीं

उन्होंने लिखा कि संसद में ‘‘विशेष रूप से विपक्ष के साथ तीखी नोकझोंक'' होने पर इंदिरा गांधी कभी-कभी भोजन के दौरान भी ‘‘गुस्से में आ जाती थीं.'' ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने अपनी थाली ‘‘गुस्से में'' खाने की लंबी मेज के दूसरे छोर की ओर धकेल दी थी. सोनिया लिखती हैं कि ऐसे दृश्य उन्हें अपने पिता के गुस्से की याद दिलाते थे. वह घबरा जाती थीं, जबकि राजीव गांधी और संजय गांधी चुपचाप माहौल सामान्य होने का इंतजार करते थे.

सोनिया गांधी के मुताबिक, ऐसे मौकों पर राजीव गांधी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे. वह कहते थे कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और उनकी मां थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी. लेकिन सोनिया स्वीकार करती हैं कि यह बात समझने में उन्हें समय लगा.

उन्होंने लिखा है कि जब तक वह इंदिरा गांधी को करीब से नहीं जान पाईं, तब तक उनकी नाराजगी से वह बैठी-बैठी कांप जाती थीं.

गुस्सा शांत हो जाता था, लेकिन विश्वासघात नहीं भूलती थीं

सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के स्वभाव का दूसरा पहलू भी बताया है. उनके अनुसार, अधिकतर मामलों में गुस्सा शांत होने के बाद इंदिरा गांधी को अपने व्यवहार पर अफसोस होता था और वह अपने तरीके से यह जताने की कोशिश भी करती थीं. हालांकि, अगर किसी ने उनका भरोसा तोड़ा हो तो मामला अलग होता था. सोनिया लिखती हैं कि ऐसे लोगों से वह दूरी बना लेती थीं और फिर उनके साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रखती थीं.



पुराने फोटो और साड़ियों में लग जाता था मन

राजनीति और सरकारी कामकाज की व्यस्तता के बीच इंदिरा गांधी कुछ घरेलू कामों में भी समय बिताती थीं. सोनिया गांधी के अनुसार, वह अक्सर पुरानी तस्वीरों के बक्से मंगवाती थीं और उन्हें तारीख के हिसाब से अलग-अलग करती थीं. उन्हें अपनी साड़ियों और पुरानी कश्मीरी शॉलों से भी खास लगाव था. वह साड़ियों को उनकी जगह और स्रोत के हिसाब से व्यवस्थित करती थीं, उन पर पर्चियां लगवाती थीं और कुछ साड़ियां रिश्तेदारों को देने के लिए अलग रखती थीं. वह कुछ ऐसी साड़ियां भी अलग रखती थीं, जिन्हें उन्होंने कभी-कभार ही पहना था और जो अब भी अच्छी हालत में थीं. पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी मां की कई पुरानी साड़ियां भी सहेजकर रखी थीं. ये साड़ियां खादी के प्रचलन से पहले के दौर की थीं.

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राहुल-प्रियंका के आने के बाद बदला माहौल

सोनिया गांधी का कहना है कि दादी बनने के बाद इंदिरा गांधी के जीवन में काफी बदलाव आया. परिवार के लोगों ने भी यह महसूस किया कि उनके तनाव भरे पल पहले की तुलना में कम हो गए थे. वह लिखती हैं कि जैसे-जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बड़े होने लगे, उन्हें कई बार यह देखने भेजा जाता था कि इंदिरा गांधी का मूड कैसा है. बच्चों की मुस्कान या कोई मासूम सवाल उनकी नाराजगी को तुरंत दूर कर देता था. पोते-पोतियों के साथ समय बिताना उन्हें खुशी देता था और उनका मन हल्का हो जाता था. बच्चों के साथ रहने से वह तनावमुक्त हो जाती थीं और उन्हें बहुत खुशी मिलती थी.

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