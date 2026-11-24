रितेश देशमुख ने जेनेलिया देशमुख के साथ इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की है. यूं तो वे अक्सर ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं लेकिन इस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस फोटो में जेनेलिया, रितेश की गोद में बैठी हैं और दोनों साथ में खाना खा रहे हैं. इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया के कई यूजर्स को राहुल गांधी का वह किस्सा याद आ गया, जो उन्होंने हाल ही में अपने माता-पिता, सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बारे में सुनाया था.

फोटो शेयर करते हुए रितेश ने कैप्शन लिखा, "दो लोगों के लिए टेबल, कुर्सी एक." फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई नेटिजन्स ने तुरंत इस कपल की फोटो की तुलना उस तस्वीर से कर दी, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी मां की किताब (मेमॉयर) के लॉन्च के दौरान किया था. भले ही रितेश की पोस्ट अनजाने में ही क्यों न रही हो, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत इसे उस किस्से से जोड़ दिया. एक यूजर ने कमेंट किया, "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव - सोनिया गांधी." दूसरे ने लिखा, "और यही है 'बिलॉन्गिंग'." तीसरे यूजर ने कहा, "राजीव और सोनिया गांधी का GENZ वर्जन." एक और कमेंट आया, "सोनिया गांधी का रेफरेंस."

सोनिया गांधी और राजीव गांधी से जुड़ा यह किस्सा क्या है?

यह कम्पैरिजन तब किया जा रहा है, जब 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च के दौरान राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के रिश्ते के बारे में बात की थी. बचपन की यादें शेयर करते हुए राहुल ने बताया कि उनके माता-पिता एक-दूसरे के लिए अपना प्यार खुलकर जाहिर करते थे. उन्होंने बताया कि परिवार के साथ खाना खाते समय उनकी मां, उनके पिता की गोद में बैठती थीं.

उन्होंने कहा, "हर बार खाने के समय पापा होते थे और पापा की गोद में मम्मा होती थीं. मुझे लगता था कि यह एक नॉर्मल बात है. फिर जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था तो देखता था कि वे एक-दूसरे की गोद में नहीं बैठते थे. तब मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि यह क्या हो रहा है? तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठतीं... हम तो इसी माहौल में पले-बढ़े हैं."

राहुल ने यह भी याद किया कि कैसे सोनिया और राजीव की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज के 'वर्सिटी' रेस्टोरेंट में हुई थी. उन्होंने बताया कि कई सालों बाद वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रेस्तरां में गए थे, ताकि देख सकें कि उनके माता-पिता की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई थी. उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया, जब उन्होंने अपने माता-पिता को बहस करते हुए देखा था - उन्हें बस यही एक बार ऐसा कुछ याद है. राहुल के मुताबिक यह तब हुआ था जब राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे और सोनिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे.

ऑनलाइन क्रिटिसिज्म पर राहुल गांधी का रिएक्शन

अपनी यादों को लेकर ऑनलाइन ट्रोल होने के एक दिन बाद, 17 नवंबर को राहुल गांधी ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए इन रिएक्शन पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि डर, गुस्से और नफरत ने भाजपा और RSS समर्थकों को प्यार को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोक रखा है. अपने मैसेज के साथ, राहुल ने भगवान शिव और देवी पार्वती की एक मूर्ति की तस्वीर शेयर की, जिसमें वे एक साथ बैठे हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में "सत्यम शिवम सुंदरम" लिखा.

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