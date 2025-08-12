समाजसेवी नित्यानंदम और सांसद शंकर लालवानी ने रेलमंत्री से की मुलाकात, ये थीं मांगें

पुदुकोट्टई (तमिलनाडु) के समाजसेवी एवं "जय श्री जय राम काउंसिल" के निदेशक एलएन नित्यानंदम ने आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की. उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2021 से जुलाई 2025 तक तमिलनाडु में हुई रेल दुर्घटनाओं पर आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने से पहले राजनीतिक नेताओं और मीडिया द्वारा टिप्पणी करने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने की मांग की गई.

इसमें मदुरै भारत गौरव कोच अग्निकांड, वंदे भारत पर पथराव, और कडलूर स्कूल वैन हादसे जैसे मामलों का उल्लेख किया गया. रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा और रेलवे सुरक्षा एवं जनविश्वास को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.