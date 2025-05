भारत में अमेरिकी दूतावास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कड़ी चेतावनी जारी की है. 27 मई, 2025 को X पर एक पोस्ट के जरिए, दूतावास ने वीजा नियमों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को याद दिलाया कि इसका पालन न करने पर वीजा रद्द हो सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीजा प्राप्त कर पाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है. यह मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जरूरी है जो हर साल अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं.

दूतावास की एडवायजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि छात्र का स्टेटस बनाए रखना केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका में शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों को पाने के लिए भी जरूरी है. दूतावास ने खासतौर पर उन चीजों के बारे में बात की जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का विजा कैंसिल हो सकता है. जैसे कि डॉप आउट, क्लास बंक करना या फिर स्कूल को बताए बिना ही अपने प्रोग्राम को छोड़ देना. पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि, अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं, क्लास बंक करते हैं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और स्कूल को इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो इससे छात्रों का वीजा निरस्त किया जा सकता है.

If you drop out, skip classes, or leave your program of study without informing your school, your student visa may be revoked, and you may lose eligibility for future U.S. visas. Always adhere to the terms of your visa and maintain your student status to avoid any issues. pic.twitter.com/34wJ7nkip0