विज्ञापन
विशेष लिंक

'आज आपने दिल जीत लिया...', जब कैप्टन रूडी की फ्लाइट में यात्री बने शिवराज सिंह

सांसद राजीव प्रताप रूडी उन राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, जो लाइसेंसधारी पायलट भी हैं. वे समय-समय पर अपने इस पेशेवर जुनून को एंज्‍वॉय करते ही विमान में नजर आते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'आज आपने दिल जीत लिया...', जब कैप्टन रूडी की फ्लाइट में यात्री बने शिवराज सिंह
फ्लाइट में कैप्टन रूडी के अंदाज पर फिदा हुए शिवराज...
  • शिवराज सिंह चौहान ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ यात्रा की.
  • राजीव प्रताप रूडी ने उड़ान भरते ही मौसम और मार्ग के बारे में यात्रियों को जानकारी देते हुए आकर्षक अंदाज दिखाया
  • सांसद राजीव प्रताप रूडी उन राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, जो लाइसेंसधारी पायलट भी हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पटना से जिस फ्लाइट से दिल्‍ली के लिए उड़ान भरी वह सुर्खियों में है. इसकी वजह थी, विमान की सह-कैप्‍टन की सीट पर बैठे बीजेपी के सीनियर लीडर और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी. बीजेपी के दो सीनियर लीडर जब फ्लाइट के अंदर मिले, तो दोनों के चेहरे खिल उड़े. वहीं, विमान में बैठे अन्‍य यात्रियों के लिए भी ये यात्रा खास और यादगार बन गई. शिवराज ने अपनी इस विमान यात्रा के अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया है.    

रूडी के अंदाज पर फिदा हुए शिवराज

शिवराज सिंह ने लिखा कि आज आपने दिल जीत लिया. दरअसल, फ्लाइट में कैप्टन राजीव प्रताप रूडी के अंदाज बेहद खास था. रूडी ने फ्लाइट के उड़ाने भरते ही कहा, 'आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाए रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है. बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे. फिर बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे. गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली का सफर पूरा करेंगे और उतरते समय बादल न रहे, तो नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने मिलेगी.'

रूडी का हवा में गजब दिखा अंदाज-ए-बयां 

विमान में मौजूद हर यात्री बड़ी गंभीरता से पायलट की आवाज सुन रहा था. दरअसल, ये वहीं आवाज है, जो आमतौर पर संसद में सुनाई देती है. हालांकि, इस बार जगह और रूडी का अंदाज एकदम जुदा नजर आया. विमान यात्रा के अंत में जब राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों से सफल यात्रा के लिए ताली बजाने का अनुरोध किया, तो पूरा विमान तालियों से गूंज उठा. शिवराज सिंह चौहान ने इस क्षण को 'अद्भुत और अभूतपूर्व अनुभव' बताया और लिखा- रूडी का यह अंदाज यादगार था, जो  यात्रियों के दिल में उतर गया. मैं इसे शायद ही कभी भुला पाऊंगा.

सांसद राजीव प्रताप रूडी उन राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, जो लाइसेंसधारी पायलट भी हैं. वे समय-समय पर अपने इस पेशेवर जुनून को एंज्‍वॉय करते ही विमान में नजर आते हैं. रूडी के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें वह विमान उड़ाते नजर आते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shivraj Singh Chauhan, Captain Rajiv Pratap Rudy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com