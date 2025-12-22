महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना 50 के पार, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी: एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाई है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. काउंसलर और मेयर की कुल 6,859 सीटों में से शिवसेना ने करीब 700 सीटें जीतीं. इस जीत पर शिंदे ने कहा कि महायुति ने 288 स्थानीय निकाय के चुनाव में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, और दावा किया कि BJP ने सेंचुरी बनाई है और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाई है और राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उन्होंने कहा, कोंकण शिवसेना का गढ़ है. पार्टी सिर्फ मुंबई और ठाणे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के हर घर तक पहुंच गई है. जिन इलाकों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां भी महायुति की सामूहिक जीत प्राथमिकता रही.

उन्होंने शिवसेना (UBT) लीडर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटरों ने उन लोगों को चुनाव में घर बैठा दिया है जो घर बैठे थे. उन्होंने कहा, लोगों ने तय कर लिया है कि असली शिवसेना कौन है. हमारी आइडियोलॉजी बालासाहेब ठाकरे है. वह आज इस शानदार जीत पर खुश होते. यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो पॉलिटिक्स में शामिल हैं. लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं जो उन्हें रिजेक्ट करते हैं.

शिवसेना का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा

एकनाथ शिंदे ने कहा शिवसेना का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन ज़्यादातर जीतीं. उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और शरद पवार की लीडरशिप वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना ने महा विकास अघाड़ी की कुल सीटों से ज़्यादा सीटें जीती हैं. शिंदे ने उद्धव ठाकरे के MNS लीडर और चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के सवालों को यह कहते हुए टाल दिया कि इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि लोगों ने काम करने वालों को वोट देने का फैसला किया है.