हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स का सिर मुंडवाना पड़ गया भारी, हो गई कड़ी कार्रवाई

Hazaribagh Medical College Ragging Case: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में 2023 बैच के छात्रों ने 2024 बैच के छात्रों का रैगिंग के नाम पर सिर मुंडवा दिया. सीनियर्स के डर से छात्रों ने सिर तो मुंडवा लिया, लेकिन साथ ही कॉलेज प्रशासन को शिकायत भी कर दी. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच की तो मामला सही पाया गया.

प्रिंसिपल ने इसके अलावा 2023 के सभी छात्रों को एक महीने बाद कॉलेज आने पर तीन हजार रुपये का फाइन भी जमा करने का आदेश दिया है. वहीं 2023 बैच के छात्रों सहित छात्राओं को भी एक एफेडेविट जमा करने को कहा कि वो अब कभी भी रैगिंग गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे. ऐसे न करने वाले छात्र-छात्राओं को क्लास अटेंड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

THIS👇 is decisive action against ragging

Jharkhand Medical college suspends 2023 batch for a month+fine etc for forcing juniors (2024 batch) to shave their heads

Such ZERO tolerance policy is only way to ensure another student life is not lost to ragging