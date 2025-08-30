विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू-कश्मीर के रियासी में लैंडस्‍लाइड, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के माहौर इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई है.

Read Time: 1 min
Share
जम्मू-कश्मीर के रियासी में लैंडस्‍लाइड, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत
जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले के माहोर इलाके में भूस्खलन
  • जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के माहोरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ.
  • भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया जिसमें एक ही परिवार के सात सदस्य फंसे हुए हैं.
  • स्थानीय अधिकारियों ने मकान मालिक नजीर अहमद, उसकी पत्नी और पांच नाबालिग बेटों की तलाश जारी रखी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जम्‍मू:

जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले के एक सुदूर गांव में शनिवार तड़के भूस्खलन से एक मकान ढह गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई है. स्‍थानीय अधिकारियों ने बताया कि माहोरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया. 

स्‍थानीय अधिकारियों ने बताया कि परिवार के लापता सदस्यों की तलाश जारी है. मकान मालिक नजीर अहमद, उसकी पत्नी व पांच नाबालिग बेटे लापता हैं और उनकी मौत होने की आशंका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu Kashmir Rain, Reasi Landslide, Mahore Landslide, Jammu Kashmir Weather
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com