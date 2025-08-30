जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले के एक सुदूर गांव में शनिवार तड़के भूस्खलन से एक मकान ढह गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई है. स्‍थानीय अधिकारियों ने बताया कि माहोरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया.

स्‍थानीय अधिकारियों ने बताया कि परिवार के लापता सदस्यों की तलाश जारी है. मकान मालिक नजीर अहमद, उसकी पत्नी व पांच नाबालिग बेटे लापता हैं और उनकी मौत होने की आशंका है.