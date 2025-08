सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर

आज सावन महीने की अंतिम सोमवारी है और देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. सुबह से ही मंदिरों में 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. भक्तों ने जलाभिषेक के लिए गंगाजल, दूध, बेलपत्र और धतूरा लेकर लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव का पूजन किया. उत्तर भारत के प्रमुख शिव मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ (वाराणसी), बाबा बागनाथ (बागेश्वर), महाकालेश्वर (उज्जैन), और त्र्यंबकेश्वर (नासिक) में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई.

काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | A large number of devotees visit and queue up to offer prayers at Shri Kashi Vishwanath Temple on the fourth and last Monday of Saavan month. pic.twitter.com/CYrbdSnQ9z