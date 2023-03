"कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि..": सतीश कौशिक के निधन पर बोले अनुपम खेर

अनुपम खेर ने ट्वीट कर सतीश कौशिक के निधन की जानकारी दी.

मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है. सतीश कौशिक के जिगरी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी. अनुपम खेर ने लिखा, "जानता हूं 'मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!' पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम!! Life will NEVER be the same without you SATISH! ओम् शांति!"